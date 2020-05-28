В Челябинске младенец получил жуткие ожоги на прогулке в коляске

В Челябинске после тридцатиминутной прогулки мамы с месячным младенцем под солнцем ребёнок получил серьёзные ожоги поверхности тела. Об этом сообщает cheltv.ru.

Девочку срочно доставили в местную больницу, где за её здоровье боролись врачи.

— У ребёнка диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени. Кожа на открытых участках покрылась волдырями, а веки сильно опухли, — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Стоит отметить, что ребёнок несколько дней находился под наблюдением медиков больницы, ему было предоставлено всё необходимое лечение, сейчас младенец уже выписан и находится дома.

Специалисты также напоминают, что всего несколько лишних минут под солнцем могут привести к серьёзным ожогам у детей.