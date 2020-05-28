В Москве таксист спас девушку от насильников благодаря приложению по вызову авто

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Житель Москвы спас девушку от насильников благодаря приложению "Яндекс.Такси". Как стало известно Лайфу, мужчина получил заказ, который на первый взгляд выглядел вполне обычно, кроме одного но: в комментарии клиентка просила о помощи.

По словам таксиста Дмитрия Филина, инцидент произошёл в ночь на 27 мая. Он находился в Троицке, когда ему поступил заказ. Пока он ехал к месту назначения, с ним через чат связалась пассажирка, попросившая водителя о помощи. Сначала мужчина решил, что ей нужно поменять колесо или что-то ещё. Дурное он заподозрил не сразу.

Клиентка вновь написала таксисту и заявила, что её удерживают и насилуют злоумышленники. При этом она добавила, что не знает, где находится.

— Тут я понял, что дело совсем неправильное. Я как раз приехал на указанный адрес и начал отвечать ей, [спрашивать], что случилось и где вы находитесь, какой у вас адрес. Я понял, что-то не так, что это уже не шутки, позвонил в 112 и объяснил ситуацию, — пояснил Филин.

Мужчину быстро соединили с полицией, правоохранители записали все данные, которые Дмитрий узнал о девушке: имя, фамилию, дату рождения и номер телефона. Получив все данные, сотрудники отдела сказали, что скоро приедет дежурный наряд.

Таксист прождал около часа, однако полиция так и не появилась, однако раздался звонок мобильного телефона. Дмитрию звонили из Троицкого отделения полиции, чтобы сообщить новость: девушку спасли, а злоумышленников поймали.

При этом стражи порядка подчеркнули, что операция прошла в районе Коммунарки. Силовикам удалось установить адрес по геолокации смартфона девушки. Они обнаружили её вместе с двумя преступниками в одном из строительных гаражей в поселении Десеновское.

Генеральный директор сервиса "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко уже прокомментировал инцидент и ответил, что от лица компании благодарит мужчину, который успешно сотрудничает с ними более пяти лет, и обязательно наградит его за неравнодушие и оказанную помощь.