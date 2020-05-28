Эксперт: Единый регистр сведений о россиянах — неизбежный шаг на пути к цифровизации

Собеседник Лайфа уверен, что такая система повысит эффективность государственной политики. Кроме всего прочего, это просто удобно, поскольку выражение "вся жизнь в телефоне" для современного человека не пустые слова.

Председатель Комитета по IT московского отделения "Деловой России", разработчик облачных решений Никита Северинов считает, что создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны, вполне соответствует духу нашего времени. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом, комментируя законопроект, принятый Госдумой.

— Это неизбежный шаг на пути к цифровизации, — объясняет Северинов. — Подобные системы уже работают, например, в США. Там при наличии водительских прав или идентификационной карты можно с собой бумажных аналогов не носить. Это очень удобно. Человек приходит в определённые органы, куда ему нужно, и там всё сразу у них автоматизировано.

Кроме того, при должной автоматизации всех правительственных структур такая база может ускорить принятие решений уже со стороны власти и улучшить качество предоставляемых услуг, отмечает эксперт. Электронная система создаёт некую прозрачность между всеми участниками процесса.

— Мы хотим нормальное цифровое будущее, и Москва, как и все города-миллионники, вся страна, стремится к цифровизации, чтобы всё было в телефоне, — рассуждает собеседник Лайфа. — Сейчас люди пользуются мобильными телефонами, социальными сетями, различными сервисами, куда сливают сами о себе всю информацию. Поэтому в наше время бояться того, что данные куда-то утекут, наверное, не совсем целесообразно.

Он отметил, что неизбежно находятся люди, которым есть что скрывать, и они выступают против таких технологических решений. Но если гражданин законопослушный и исполняет всё, что предписано законом, то бояться ему не стоит.