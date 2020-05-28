Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2020, 20:59

Эксперт: Единый регистр сведений о россиянах — неизбежный шаг на пути к цифровизации

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Собеседник Лайфа уверен, что такая система повысит эффективность государственной политики. Кроме всего прочего, это просто удобно, поскольку выражение "вся жизнь в телефоне" для современного человека не пустые слова.

Председатель Комитета по IT московского отделения "Деловой России", разработчик облачных решений Никита Северинов считает, что создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны, вполне соответствует духу нашего времени. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом, комментируя законопроект, принятый Госдумой.

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Это неизбежный шаг на пути к цифровизации, — объясняет Северинов. — Подобные системы уже работают, например, в США. Там при наличии водительских прав или идентификационной карты можно с собой бумажных аналогов не носить. Это очень удобно. Человек приходит в определённые органы, куда ему нужно, и там всё сразу у них автоматизировано.

Кроме того, при должной автоматизации всех правительственных структур такая база может ускорить принятие решений уже со стороны власти и улучшить качество предоставляемых услуг, отмечает эксперт. Электронная система создаёт некую прозрачность между всеми участниками процесса.

Мы хотим нормальное цифровое будущее, и Москва, как и все города-миллионники, вся страна, стремится к цифровизации, чтобы всё было в телефоне, — рассуждает собеседник Лайфа. Сейчас люди пользуются мобильными телефонами, социальными сетями, различными сервисами, куда сливают сами о себе всю информацию. Поэтому в наше время бояться того, что данные куда-то утекут, наверное, не совсем целесообразно.

Он отметил, что неизбежно находятся люди, которым есть что скрывать, и они выступают против таких технологических решений. Но если гражданин законопослушный и исполняет всё, что предписано законом, то бояться ему не стоит.

Доходы из реестра. Как ФНС проконтролирует ваши деньги
Доходы из реестра. Как ФНС проконтролирует ваши деньги

Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, предполагает создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться ФИО гражданина, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие данные. Сведения о доходах, налогах и пенсии, а также биометрические данные в эту базу не войдут. Авторы инициативы полагают, что подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов. В полном объёме закон должен заработать с января 2025 года.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • личныеданные
  • Законы
  • Общество
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar