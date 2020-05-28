Xiaomi обошла по продажам Samsung. Но только в России

Начнём с вершины списка. Лидер Honor на данный момент занимает 26,4% процента рынка. В марте бренду принадлежало чуть больше — 26,5%.

Вторая строчка, повторимся, за Xiaomi. Этот вендор подмял под себя 21,1%. До этого компания занимала 18,3% рынка.

Samsung замыкает тройку лидеров. Корейцы отстают от "китайской Apple" с минимальным разрывом — 0,1%. Ещё каких-то два месяца назад Samsung была серебряным призёром с показателем в 23%.