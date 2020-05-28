Лучшая камера, влагозащита и стереозвук по лучшей цене. Обзор флагмана Honor 30 Pro

Только что завершилась презентация нового флагманского смартфона Honor 30 Pro. Лайф делится своими впечатлениями после продолжительного тестирования новинки. Если коротко, то в истории Honor наступил новый этап. Этап, в котором Huawei если не уступает "дочке" место в гонке технологий, то подпускает её очень близко.

Решение это, на наш взгляд, грамотное и правильное. Так Huawei переживает не самые лучшие времена. Чуть ли не каждый день в СМИ появляются новости с заголовками вроде "Huawei прижали там" или "На Huawei надавили здесь". При этом мало кто в этих заметках упоминает Honor. А зачем? Журналисты и гики ведь без того знают, что Huawei и Honor — две стороны одной медали.

Меж тем случайный обыватель догадывается о родстве брендов далеко не всегда. При этом он всё равно видит заголовки про Huawei. Поэтому негативная коннотация для простого человека закрепляется за главным брендом. А имидж Honor как бы и ни при чём вовсе. Нам кажется, что Huawei это прекрасно осознаёт. И именно поэтому теперь не жалеет лучших технологий для своего суббренда.

Дизайн и эргономика

Внешне Honor 30 Pro сильно похож на прошлогодний Huawei P30 Pro. То же расположение клавиш, те же прорези для USB-С, сим-карты и громкоговорителя, одинаковые формы. Отличаются разве что камеры и разговорные динамики.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 4

Все объективы, вспышки и вспомогательные датчики теперь располагаются на одной большой площадке. Она довольно сильно выпирает, и Honor, похоже, этим даже гордится. Иначе зачем ещё декорировать спорный элемент цветной фаской. А разговорный динамик здесь просто есть. Во флагманах Huawei, напомним, по-прежнему используются пьезоэлектрические излучатели.

Honor 30 Pro — классический, простите за гастрономические эпитеты, сэндвич. Сзади — стекло. Глянцевое, а не матовое, как у P40 Pro. Рама — металлическая. По углам на экран не заплывает, как у P40 Pro. Спереди — снова стекло. Изогнутое только слева и справа. Скруглений сверху и снизу, как у P40 Pro, нет. Скользит всё это дело изрядно, но такова мода. Ей следуют и другие бренды. Корпус, к слову, защищён по стандарту IP68, что не может не радовать. Наконец-то с любимым смартфоном можно не расставаться даже в ванной.

Экран и звук

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Экран — первый большой шаг Honor ближе к Huawei. Если в прошлогоднем флагмане он был всё ещё типа IPS, то сегодня всё по-взрослому — AMOLED. Причём с частотой обновления 90 Гц, как у P40 Pro. Разрешение — 1080 х 2340. Диагональ — 6,57 дюйма. Охват цветового диапазона типа DCI-P3. Присутствует система защиты глаз по стандарту TÜV.

Прорезь под фронталку овальная, как, например, у Galaxy S10. Потому что камер спереди две: основной модуль + ширик. Проектора для 3D-сканирования лица, как в P40 Pro, нет. Но и двухмерный аналог Face ID работает в Honor 30 Pro на удивление исправно. В общем, не имеет разницы, какая система распознавания лиц установлена. Всё равно все ходят в масках. Внутренний сканер отпечатков пальцев тоже работает безукоризненно: быстро и точно.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

За звук вендору наше уважение. В новом флагмане Honor разговорный динамик может выполнять и роль мультимедийного. То бишь имеем дело со стерео. Причём весьма недурным. Может, у Honor 30 Pro звук и не такой глубокий, как у iPhone или Galaxy, но он точно не тише. На время тестирования новинки забыли про существование колонки. Все подкасты и музыку на кухне воспроизводили исключительно на смартфоне.

Аналогового разъёма для наушников, само собой, нет. Однако всегда можно подключить беспроводную гарнитуру. Версия Bluetooth здесь, к слову, 5.1. Тестировали звучание с Honor Magic Earbuds. Нареканий нет.

Производительность и автономность

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Как и полагается флагману, Honor 30 Pro заряжен отменно. Процессор — 5G-версия новейшего Kirin 990. Оперативной памяти — 8 Гб. Встроенной — 256 Гб. К последней можно добавить до 512 Гб через карту формата Nano Memory. Надо ли говорить, что работает устройство молниеносно и стабильно?

В новинке используется фирменная система охлаждения VC Liquid, которая, как заявляет производитель, справляется с теплоотводом чуть ли не лучше всех на рынке. Мы много играли на Honor 30 и склонны полагать, что информация вендора близка к правде. За всё время тестирования (около месяца) мы ни разу не обращали внимания на его температуру. Тогда как те же Huawei P40 Pro и Mate 30 Pro регулярно греются при работе камеры.

Объём аккумулятора — 4000 мА·ч. Его стабильно хватает на день-полтора. Хотя P40 Pro с батареей на 4200 мА·ч по ощущениям держится заметно дольше. Как бы там ни было, дискомфорта автономность Honor 30 Pro не доставляет. Не в последнюю очередь из-за фирменной быстрой зарядки. Штатный блок питания на 40 ватт "заправляет" смартфон от 0 до 100% менее чем за час. Отметим также поддержку беспроводной зарядки до 27 ватт. Мощность реверсивной зарядки — 7,5 ватта.

Фото и видео

Больше всего в Honor 30 Pro радует набор оптики. Основной модуль, 50-мегапиксельный Sony IMX700, является самым крупным сенсором среди мобильных решений. Его размер — 1/1,28 дюйма. Компания не раскрыла физический размер пикселя, но биннинг растягивает его до 2,44 мкм — ещё один рекордный показатель. Тип фильтра Байера — традиционный для Huawei RYYB, который захватывает много света. Апертура — f/1.8. Оптическая стабилизация наличествует.

Вторая камера — на 16 Мп с широкоугольной линзой и светосилой f/2.2. Третья камера — на 8 Мп — обладает линзой с пятикратным оптическим увеличением и апертурой f/2.4. Двойная фронталка состоит из основного модуля на 32 Мп с апертурой f/2.0 и ширика на 8 Мп.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 10

При хорошем освещении основной модуль в большинстве случаев работает отлично.

Прихрамывает баланс белого. Нередко снимки получаются теплее, чем есть на самом деле. Грешим на особенность RYYB и работу ИИ. Последний мы бы и рады были отключить, но тогда снимки получаются, наоборот, слишком блёклыми. Также иногда засвечиваются небо и другие источники света — не хватает динамического диапазона.

Примеры снимков с приближением. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 14

В промежутке от х1 до х5 используется исключительно кроп. Двукратное и трёхкратное увеличение дают хорошую картину. Дальше она становится рыхлой. При увеличении после х5 включается телеобъектив. Он выдаёт плотное изображение, но вылезают недостатки, связанные с небольшой светосилой.

1х. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 6

А именно критичные шумы при слабом освещении и узкий динамический диапазон. При идеальном свете камера снимает хорошо. Вплоть до х10 используется гибридный зум. Зачастую он выдаёт результаты не хуже, чем кроп с основного модуля. Уж для соцсетей при таком приближении снимать точно можно. От х10 до х50 снимки сильно размываются. Пользовались таким зумом редко.

В ситуациях со слабым освещением флагман Honor тоже справляется хорошо. Хотя до Google Pixel 4 ещё далеко. Как, впрочем, и всем остальным Android- и iOS-смартфонам.

Снимки при слабом освещении. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 4

Приличными результатами балует и широкоугольная камера. Днём снимать на неё совершенно не зазорно. Разве что угол обзора хотелось бы иметь побольше. Как у Samsung, например. С наступлением сумерек ширик традиционно сдаёт позиции. Есть автофокус, благодаря чему удобно снимать предметы с близкого расстояния.

Примеры фотографий с широкоугольной камеры. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 6

К фронталкам традиционно одна претензия — фиксированное фокусное расстояние. Иной раз сделаешь автопортрет, смотришь на результат со смартфона — и вроде всё устраивает. А потом открываешь фото на мониторе и видишь, что лицо из фокуса всё же вывалилось. Широкоугольная камера — полезная опция. Пригодится не только для групповых снимков, но и для эффектного позирования на фоне красивых пейзажей и массивных архитектурных сооружений. Обе камеры, к слову, пишут 4К в 60 FPS.

Селфи. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

К слову, о видео. На наш взгляд, это ещё одно поле, в котором флагман Honor почти сравнялся с флагманом Huawei. Так сильно новинка нам понравилась тем, что у неё есть почти все режимы P40 Pro, кроме записи с 256-кратным замедлением. Впрочем, мы не считаем это большим минусом, поскольку за полгода использования Mate 30 Pro оной опцией мы пользовались не более десяти раз.

© LIFE / Роман Кильдюшкин

Единственным заметным преимуществом Huawei является ширик на 40 Мп с большой светосилой. Как следствие, в сумерках на дополнительную камеру P40 Pro пишет лучше.

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Honor 30 Pro будет продаваться в России по цене в районе 50–60 тыс. рублей. При условии, что новый флагман умеет практически всё (а в случае со звуком и видео даже больше), 70 тыс. рублей за P40 Pro мы считаем великолепным предложением.