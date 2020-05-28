Лучшая камера, влагозащита и стереозвук по лучшей цене. Обзор флагмана Honor 30 Pro

Только что завершилась презентация нового флагманского смартфона Honor 30 Pro. Лайф делится своими впечатлениями после продолжительного тестирования новинки. Если коротко, то в истории Honor наступил новый этап. Этап, в котором Huawei если не уступает "дочке" место в гонке технологий, то подпускает её очень близко.
Решение это, на наш взгляд, грамотное и правильное. Так Huawei переживает не самые лучшие времена. Чуть ли не каждый день в СМИ появляются новости с заголовками вроде "Huawei прижали там" или "На Huawei надавили здесь". При этом мало кто в этих заметках упоминает Honor. А зачем? Журналисты и гики ведь без того знают, что Huawei и Honor — две стороны одной медали.
Меж тем случайный обыватель догадывается о родстве брендов далеко не всегда. При этом он всё равно видит заголовки про Huawei. Поэтому негативная коннотация для простого человека закрепляется за главным брендом. А имидж Honor как бы и ни при чём вовсе. Нам кажется, что Huawei это прекрасно осознаёт. И именно поэтому теперь не жалеет лучших технологий для своего суббренда.
Дизайн и эргономика
Внешне Honor 30 Pro сильно похож на прошлогодний Huawei P30 Pro. То же расположение клавиш, те же прорези для USB-С, сим-карты и громкоговорителя, одинаковые формы. Отличаются разве что камеры и разговорные динамики.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Все объективы, вспышки и вспомогательные датчики теперь располагаются на одной большой площадке. Она довольно сильно выпирает, и Honor, похоже, этим даже гордится. Иначе зачем ещё декорировать спорный элемент цветной фаской. А разговорный динамик здесь просто есть. Во флагманах Huawei, напомним, по-прежнему используются пьезоэлектрические излучатели.
Honor 30 Pro — классический, простите за гастрономические эпитеты, сэндвич. Сзади — стекло. Глянцевое, а не матовое, как у P40 Pro. Рама — металлическая. По углам на экран не заплывает, как у P40 Pro. Спереди — снова стекло. Изогнутое только слева и справа. Скруглений сверху и снизу, как у P40 Pro, нет. Скользит всё это дело изрядно, но такова мода. Ей следуют и другие бренды. Корпус, к слову, защищён по стандарту IP68, что не может не радовать. Наконец-то с любимым смартфоном можно не расставаться даже в ванной.
Экран и звук
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Экран — первый большой шаг Honor ближе к Huawei. Если в прошлогоднем флагмане он был всё ещё типа IPS, то сегодня всё по-взрослому — AMOLED. Причём с частотой обновления 90 Гц, как у P40 Pro. Разрешение — 1080 х 2340. Диагональ — 6,57 дюйма. Охват цветового диапазона типа DCI-P3. Присутствует система защиты глаз по стандарту TÜV.
Прорезь под фронталку овальная, как, например, у Galaxy S10. Потому что камер спереди две: основной модуль + ширик. Проектора для 3D-сканирования лица, как в P40 Pro, нет. Но и двухмерный аналог Face ID работает в Honor 30 Pro на удивление исправно. В общем, не имеет разницы, какая система распознавания лиц установлена. Всё равно все ходят в масках. Внутренний сканер отпечатков пальцев тоже работает безукоризненно: быстро и точно.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
За звук вендору наше уважение. В новом флагмане Honor разговорный динамик может выполнять и роль мультимедийного. То бишь имеем дело со стерео. Причём весьма недурным. Может, у Honor 30 Pro звук и не такой глубокий, как у iPhone или Galaxy, но он точно не тише. На время тестирования новинки забыли про существование колонки. Все подкасты и музыку на кухне воспроизводили исключительно на смартфоне.
Аналогового разъёма для наушников, само собой, нет. Однако всегда можно подключить беспроводную гарнитуру. Версия Bluetooth здесь, к слову, 5.1. Тестировали звучание с Honor Magic Earbuds. Нареканий нет.
Производительность и автономность
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Как и полагается флагману, Honor 30 Pro заряжен отменно. Процессор — 5G-версия новейшего Kirin 990. Оперативной памяти — 8 Гб. Встроенной — 256 Гб. К последней можно добавить до 512 Гб через карту формата Nano Memory. Надо ли говорить, что работает устройство молниеносно и стабильно?
В новинке используется фирменная система охлаждения VC Liquid, которая, как заявляет производитель, справляется с теплоотводом чуть ли не лучше всех на рынке. Мы много играли на Honor 30 и склонны полагать, что информация вендора близка к правде. За всё время тестирования (около месяца) мы ни разу не обращали внимания на его температуру. Тогда как те же Huawei P40 Pro и Mate 30 Pro регулярно греются при работе камеры.
Объём аккумулятора — 4000 мА·ч. Его стабильно хватает на день-полтора. Хотя P40 Pro с батареей на 4200 мА·ч по ощущениям держится заметно дольше. Как бы там ни было, дискомфорта автономность Honor 30 Pro не доставляет. Не в последнюю очередь из-за фирменной быстрой зарядки. Штатный блок питания на 40 ватт "заправляет" смартфон от 0 до 100% менее чем за час. Отметим также поддержку беспроводной зарядки до 27 ватт. Мощность реверсивной зарядки — 7,5 ватта.
Фото и видео
Больше всего в Honor 30 Pro радует набор оптики. Основной модуль, 50-мегапиксельный Sony IMX700, является самым крупным сенсором среди мобильных решений. Его размер — 1/1,28 дюйма. Компания не раскрыла физический размер пикселя, но биннинг растягивает его до 2,44 мкм — ещё один рекордный показатель. Тип фильтра Байера — традиционный для Huawei RYYB, который захватывает много света. Апертура — f/1.8. Оптическая стабилизация наличествует.
Вторая камера — на 16 Мп с широкоугольной линзой и светосилой f/2.2. Третья камера — на 8 Мп — обладает линзой с пятикратным оптическим увеличением и апертурой f/2.4. Двойная фронталка состоит из основного модуля на 32 Мп с апертурой f/2.0 и ширика на 8 Мп.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
При хорошем освещении основной модуль в большинстве случаев работает отлично.
Прихрамывает баланс белого. Нередко снимки получаются теплее, чем есть на самом деле. Грешим на особенность RYYB и работу ИИ. Последний мы бы и рады были отключить, но тогда снимки получаются, наоборот, слишком блёклыми. Также иногда засвечиваются небо и другие источники света — не хватает динамического диапазона.
Примеры снимков с приближением. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
В промежутке от х1 до х5 используется исключительно кроп. Двукратное и трёхкратное увеличение дают хорошую картину. Дальше она становится рыхлой. При увеличении после х5 включается телеобъектив. Он выдаёт плотное изображение, но вылезают недостатки, связанные с небольшой светосилой.
1х. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
А именно критичные шумы при слабом освещении и узкий динамический диапазон. При идеальном свете камера снимает хорошо. Вплоть до х10 используется гибридный зум. Зачастую он выдаёт результаты не хуже, чем кроп с основного модуля. Уж для соцсетей при таком приближении снимать точно можно. От х10 до х50 снимки сильно размываются. Пользовались таким зумом редко.
В ситуациях со слабым освещением флагман Honor тоже справляется хорошо. Хотя до Google Pixel 4 ещё далеко. Как, впрочем, и всем остальным Android- и iOS-смартфонам.
Снимки при слабом освещении. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Приличными результатами балует и широкоугольная камера. Днём снимать на неё совершенно не зазорно. Разве что угол обзора хотелось бы иметь побольше. Как у Samsung, например. С наступлением сумерек ширик традиционно сдаёт позиции. Есть автофокус, благодаря чему удобно снимать предметы с близкого расстояния.
Примеры фотографий с широкоугольной камеры. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
К фронталкам традиционно одна претензия — фиксированное фокусное расстояние. Иной раз сделаешь автопортрет, смотришь на результат со смартфона — и вроде всё устраивает. А потом открываешь фото на мониторе и видишь, что лицо из фокуса всё же вывалилось. Широкоугольная камера — полезная опция. Пригодится не только для групповых снимков, но и для эффектного позирования на фоне красивых пейзажей и массивных архитектурных сооружений. Обе камеры, к слову, пишут 4К в 60 FPS.
Селфи. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
К слову, о видео. На наш взгляд, это ещё одно поле, в котором флагман Honor почти сравнялся с флагманом Huawei. Так сильно новинка нам понравилась тем, что у неё есть почти все режимы P40 Pro, кроме записи с 256-кратным замедлением. Впрочем, мы не считаем это большим минусом, поскольку за полгода использования Mate 30 Pro оной опцией мы пользовались не более десяти раз.
© LIFE / Роман Кильдюшкин
Единственным заметным преимуществом Huawei является ширик на 40 Мп с большой светосилой. Как следствие, в сумерках на дополнительную камеру P40 Pro пишет лучше.
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Honor 30 Pro будет продаваться в России по цене в районе 50–60 тыс. рублей. При условии, что новый флагман умеет практически всё (а в случае со звуком и видео даже больше), 70 тыс. рублей за P40 Pro мы считаем великолепным предложением.
Стоит, правда, при этом помнить, что Honor продаётся без сервисов Google. Всем, для кого это критично, рекомендуем присмотреться к топовым моделям других брендов: Samsung, Oppo, Xiaomi и другим.