Xiaomi начала тестировать 6G

Xiaomi начала тестировать сеть связи 6G. Об этом сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь в интервью агентству Синьхуа.

Подробности об испытаниях неизвестны. Единственное, что сказал Цзюнь, — будущее этого стандарта связи зависит от развёртывания спутникового интернета.

Пока в принципе о 6G подробностей минимум. По миру начинает работать 5G. Лей Цзюнь сказал, что Xiaomi продолжит выпускать смартфоны с этим стандартом связи.