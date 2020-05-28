Xiaomi начала тестировать 6G

Xiaomi начала тестировать сеть связи 6G. Об этом сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь в интервью агентству Синьхуа.
Подробности об испытаниях неизвестны. Единственное, что сказал Цзюнь, — будущее этого стандарта связи зависит от развёртывания спутникового интернета.
Пока в принципе о 6G подробностей минимум. По миру начинает работать 5G. Лей Цзюнь сказал, что Xiaomi продолжит выпускать смартфоны с этим стандартом связи.
Пандемия коронавируса негативно сказалась на развитии 5G. Тем не менее компания видит перспективы и намерена развиваться в этом направлении дальше.