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Xiaomi начала тестировать 6G

Подробностей об испытаниях нет. Компания старается быть на шаг впереди конкурентов. Пока надо думать о 5G. Пандемия негативно сказалась на технологии.

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Фото © Zuma \ TASS

Xiaomi начала тестировать сеть связи 6G. Об этом сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь в интервью агентству Синьхуа.

Подробности об испытаниях неизвестны. Единственное, что сказал Цзюнь, — будущее этого стандарта связи зависит от развёртывания спутникового интернета.

Пока в принципе о 6G подробностей минимум. По миру начинает работать 5G. Лей Цзюнь сказал, что Xiaomi продолжит выпускать смартфоны с этим стандартом связи.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на развитии 5G. Тем не менее компания видит перспективы и намерена развиваться в этом направлении дальше.

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