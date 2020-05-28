Для Windows 10 выпустили масштабное обновление

Отмечается, что эта подсистема имеет ядро Linux, которое можно обновить через специальный сервис, а видеокарты будут так же поддерживаться, как в Windows 10. Разработчики также убрали необходимость накопителя с образом Windows 10 или резервной копии для установки ОС, загрузка теперь будет возможна через облако. Более того, в обновлении уменьшили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также решили проблемы с производительностью поиска.