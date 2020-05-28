Для Windows 10 выпустили масштабное обновление

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление для операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update, сообщает портал The Verge. Одной из главных фишек стала вторая версия подсистемы Windows for Linux 2 (WSL 2).
Отмечается, что эта подсистема имеет ядро Linux, которое можно обновить через специальный сервис, а видеокарты будут так же поддерживаться, как в Windows 10. Разработчики также убрали необходимость накопителя с образом Windows 10 или резервной копии для установки ОС, загрузка теперь будет возможна через облако. Более того, в обновлении уменьшили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также решили проблемы с производительностью поиска.
Дисплей также подвергся улучшениям — теперь поддерживается частота обновления при использовании нескольких мониторов одновременно. Кроме того, программисты поработали над голосовым помощником Cortana, который является отдельным приложением, доступным в "Магазине Windows". А геймеров обрадует предусмотренный в обновлении новый драйвер дисплея, который улучшает производительность в играх.
Напомним, тизер нового дизайна Windows 10 показывали в марте.
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