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Минздрав: Более ста населённых пунктов в России остались без первичной медпомощи

Отмечается, что ситуация будет улучшаться по мере реализации нацпроекта "Здравоохранение".

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Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На сегодняшний день в России первичная медико-санитарная помощь недоступна в 130 населённых пунктах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Минздрава, направленный в Госдуму.

По данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь в Саратовской области, — говорится в документе.

Отмечается, что положение дел в данном регионе взял на контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко и в прошлом году уже было создано 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца 2020 года планируется построить или заменить ещё 24.

При этом всего в рамках реализации федерального проекта "Здравоохранение" аналогичное будущее ждёт ещё 1500 медицинских учреждений в российских населённых пунктах с численностью от 100 до двух тысяч человек. Ожидается, что это позволит обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи.

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