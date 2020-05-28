Минздрав: Более ста населённых пунктов в России остались без первичной медпомощи

На сегодняшний день в России первичная медико-санитарная помощь недоступна в 130 населённых пунктах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Минздрава, направленный в Госдуму.

— По данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь в Саратовской области, — говорится в документе.

Отмечается, что положение дел в данном регионе взял на контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко и в прошлом году уже было создано 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца 2020 года планируется построить или заменить ещё 24.