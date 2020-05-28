Российские пограничники поймали более шести тысяч незаконных мигрантов за год

За минувший год российские пограничники задержали более шести тысяч человек, которые пытались нелегально попасть в страну. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

— Выявлено свыше 6 тысяч иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь "зелёную границу". Около одной тысячи из них задержаны и привлечены к ответственности, остальным рекомендовано следовать через установленные пункты пропуска, — приводит его слова агентство.

Кулишов отметил, что для пересечения границы "клиентами" организаторы используют различные маршруты и схемы, в том числе прячут мигрантов в грузовых автомобилях. За год была остановлена деятельность 98 подобных "бизнесменов". За нарушения пограничного законодательства было осуждено почти полторы тысячи человек и более 80 тысяч человек привлечены к административной ответственности.