Высунуть флаг, выпить в восемь, обнять столб: все правила Дня пограничника

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Правило 1: возложить цветы
Служба в погранвойсках тяжела и опасна, поэтому надо почтить память погибших товарищей. Можно отнести цветы или венок на могилы или к воинскому монументу.
Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий
Правило 2: правильный тост
Обязательно надо выпить первую рюмку за тех, кто в наряде. Правильно он звучит так: "За тех, кто с 20" ( в некоторых вариантах — с 19) — как правило, с этого времени солдаты заступают в караул и начинаются "пограничные сутки".
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Правило 3: фонтан
Возможно, эта военная традиция восходит ещё к языческим обрядам очищения и символического ежегодного перерождения — отследить сложно. Но и десантники, и пограничники должны окунуться в фонтан. Неясно только, как это сделать в самоизоляции.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Правило 4: фуражка и столб
Зелёная фуражка и бело-зелёная тельняшка — известные атрибуты. Но мало кто знает, что по традиции надо брать с собой и пограничный столб. Это может быть просто небольшой кусок дерева, раскрашенный в красно-зелёную полоску. Но какой пограничник — без границы.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Правило 5: сослуживцы
Будете ли вы созваниваться по видеосвязи или общаться в узком кругу, но встреча с сослуживцами — обязательный ритуал. С кем ещё вспомнишь старые байки, происшествия и ребят с заставы. Главное — не напиваться до пограничного состояния.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Правило 6: флаги
Этот флаг сложно не заметить: золотой двуглавый орёл и красно-зелёный крест. Нужно проехать на машине так, чтобы флаг торчал из окна и развевался. Впрочем, если нет флага — сойдёт и наклейка на авто.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Правило 7: песня
Сложно сказать, актуальна ли традиция, но раньше считалось обязательным спеть песню. Причём одну конкретную: "Над границей тучи ходят хмуро". Баллада про дальневосточный пограничный конфликт с Японией стала негласным гимном всех служивших.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Правило 8: стих
Эта традиция родилась в коронавирусной ситуации. Нельзя встретиться лично, но можно отправить картинку и стих. На форумах предлагают варианты, например: Ты родные рубежи бережёшь, как лев отважный, этот праздник заслужил пограничник наш бесстрашный!