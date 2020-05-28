Высунуть флаг, выпить в восемь, обнять столб: все правила Дня пограничника

Правило 2: правильный тост

Обязательно надо выпить первую рюмку за тех, кто в наряде. Правильно он звучит так: "За тех, кто с 20" ( в некоторых вариантах — с 19) — как правило, с этого времени солдаты заступают в караул и начинаются "пограничные сутки".