"Прятали в микроволновках". Полиция перекрыла канал поставки наркотиков на Дальний Восток

На Дальнем Востоке полицейскими был перекрыт канал поставки синтетических наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга после того, как на складе одной из транспортных компаний Хабаровска была обнаружена микроволновая печь, в которой находилось более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстези. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России на транспорте.

— В дальнейшем установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют в восточные регионы России. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след участников группы, — говорится в сообщении.

После этого на территории Еврейской автономной области была задержана 42-летняя жительница Хабаровска, отвечающая за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Это произошло в момент, когда она пыталась достать наркотики из тайника. Затем оперативникам поступила информация, что предполагаемый организатор сбыта вылетел в Москву за новой партией.

Там он приобрёл более килограмма мефедрона, спрятал его в микроволновой печи и отправил в Хабаровск транспортной компанией. В пути полицейские заменили свёрток на муляж, а по прибытии посылки в пункт назначения задержали получателя. В ходе обыска у него дома было обнаружено также вещество ЛСД в особо крупном размере.