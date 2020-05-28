Учёные рассказали, какие животные могут заразиться коронавирусом

Коронавирусом могут заразиться обитатели океанариумов, в том числе дельфины и некоторые китообразные. Об этом РИА "Новости" рассказала участник конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

Для этого исследователи провели скрининг животных, а сейчас выясняют, на каких клетках есть рецепторы, на которые может "перескочить" вирус.

— Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В группу риска попали и человекообразные обезьяны, — отметила Воронцова.