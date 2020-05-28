В США начались клинические испытания "экспериментального" препарата от коронавируса

В США начались экспериментальные клинические испытания препарата от гепатита В, в ходе которых планируется доказать его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба медицинской школы Стэнфордского университета.

Дело в том, что в данном лекарстве содержится искусственно синтезированная форма природного белка, который помогает организму человека бороться с респираторными заболеваниями. Он "мобилизует" иммунитет вокруг конкретного участка заражения и таким образом повышает сопротивляемость.

Исследователи надеются, что благодаря этому получится сделать выздоровление более быстрым, а также уменьшить распространение коронавируса. Применять его предполагается для лечения пациентов, у которых болезнь протекает в лёгкой форме.