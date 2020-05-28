В России могут перенести сроки введения маркировки лекарств

Минздрав России совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом рассматривает возможность переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Соответствующий документ Минздрава, направленный в Госдуму, имеется в распоряжении РИА "Новости".

В частности, одной из причин называется наладка оборудования и программного обеспечения из-за того, что для этого не могут приехать мастера. Кроме того, наблюдаются и задержки в поставках необходимого оборудования.