Почти половина пациентов с коронавирусом в Приморье выздоровели

За минувшие сутки на территории Приморского края было выявлено 57 пациентов, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", их общее число в регионе с начала вспышки заболевания достигло 1836 человек. При этом к настоящему моменту почти половина из них смогли побороть заболевание. Об этом заявила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

— Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших — это не может не радовать. Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровело с начала эпидемии 885 человек, — приводит её слова пресс-служба правительства региона.

В свою очередь, главный инфекционист Приморья Анна Симакова отметила, что в последнее время всё чаще регистрируются случаи, когда заболевание протекает в лёгкой форме. По её словам, даже при отсутствии жалоб и удовлетворительном самочувствии пациент всё равно будет проходить лечение до тех пор, пока тестирование не даст отрицательный результат.