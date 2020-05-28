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Врач рассказала, как постричься и не подхватить коронавирус

Для этого, правда, придётся воздержаться от некоторых процедур.

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При походе в парикмахерскую и клиент, и мастер должны соблюдать все ограничения, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и всё. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска, — заявила врач.

По её словам, самое главное — соблюдать масочный режим и носить перчатки. При этом от части процедур, таких как пилинг, увлажняющие маски, наращивание ресниц и ряд других, придётся отказаться. Опасность заключается в близком контакте между клиентом и мастером.

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