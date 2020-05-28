Врач рассказала, как постричься и не подхватить коронавирус

При походе в парикмахерскую и клиент, и мастер должны соблюдать все ограничения, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

— В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и всё. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска, — заявила врач.