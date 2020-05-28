В Китае зарегистрировано два пациента с коронавирусом за минувшие сутки

В Китае за минувшие сутки было зарегистрировано два пациента с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция", а также более 20 бессимптомных носителей заболевания. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

По его данным, оба новых случая являются ввозными и были зарегистрированы в Шанхае и в провинции Фуцзянь. Всего в стране было зарегистрировано 82 995 инфицированных, из которых 43 человека по-прежнему проходят лечение, 4634 скончались от заболевания. Общее же число ввозных случаев составляет 1734, выздоровело 1688 человек, погибших нет.

В то же время в Китае с апреля ведётся статистика пациентов, которые переносят коронавирус бессимптомно, за сутки таких было выявлено 23, ещё 413 находятся под наблюдением медиков. При этом 14 таких пациентов были отпущены домой: результаты их обследования были положительными, но отсутствовали характерные симптомы заболевания.