Эксперт рассказал, когда в Москве ожидается пик смертности пациентов с коронавирусом

Максимальной смертности среди пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции в Москве можно ожидать в начале июня, поскольку пик заболеваемости в городе был зафиксирован более двух недель назад и пациенты, поступившие тогда в больницы, сейчас имеют максимальные риски, если болезнь перейдёт в тяжёлую стадию. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— В ближайшую неделю смертность будет расти, а потом может начать снижаться. Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности, — сказал он в интервью "Известиям".

Лукашев отметил, что, хотя в Москве, как и во многих регионах России, вспышка инфекции идёт на спад, расслабляться рано. По его словам, каких-либо "фундаментальных причин", которые могли бы защитить другие субъекты от "столичного сценария", нет.