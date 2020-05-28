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Эксперт рассказал, когда в Москве ожидается пик смертности пациентов с коронавирусом

Он отмечает, что это напрямую связано со статистикой заболеваемости.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Максимальной смертности среди пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции в Москве можно ожидать в начале июня, поскольку пик заболеваемости в городе был зафиксирован более двух недель назад и пациенты, поступившие тогда в больницы, сейчас имеют максимальные риски, если болезнь перейдёт в тяжёлую стадию. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

В ближайшую неделю смертность будет расти, а потом может начать снижаться. Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности,сказал он в интервью "Известиям".

Лукашев отметил, что, хотя в Москве, как и во многих регионах России, вспышка инфекции идёт на спад, расслабляться рано. По его словам, каких-либо "фундаментальных причин", которые могли бы защитить другие субъекты от "столичного сценария", нет.

Специалист также подчеркнул, что в России ведётся эффективная борьба с распространением коронавируса, которая идёт с учётом опыта зарубежных эпидемиологов. В частности, Китай ввёл очень жёсткие ограничения и очень быстро их снял, что поставило страну перед угрозой повторной волны заболеваемости. Швеция же, напротив, реагировала лояльно и ответила высокими показателями смертности.

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