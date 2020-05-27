Следствие просит арестовать тренера ММА, подозреваемого в организации убийства в Подмосковье

Тренера молодёжной сборной России по смешанным единоборствам (ММА) Владимира Осию, подозреваемого в организации убийства директора подмосковного торгового центра, просят арестовать. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

— Следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых, — сказала она.

По данным издания, по решению суда уже арестованы трое подозреваемых. Рассмотрение ходатайства в отношении Осии отложено на завтра.

Задержаны злоумышленники были накануне, но обвинение пока не предъявлено. Это пятеро мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, следователи устанавливают причастность каждого из них. В ходе обысков правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, был застрелен предприниматель, и патроны. Кроме того, найден мотоцикл, на котором преступники приехали на место убийства и покинули его.

Ранее Лайф публиковал видео убийства, за которое задержали тренера молодёжной сборной России по ММА. Преступление было совершено 4 июня 2019 года в дачном посёлке Поварово в Солнечногорском районе Московской области.