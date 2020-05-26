Ищите женщину и её сына. Почему известного тренера ММА подозревают в убийстве директора ТЦ

Год назад директора подмосковного ТЦ расстрелял киллер. Через месяц арестовали его гражданскую жену, которая так ни в чём и не призналась. Теперь задержали и пятерых предполагаемых сообщников, в том числе и знаменитого тренера ММА. Лайф изучил подробности скандального дела.

26 мая стало известно о задержании подозреваемого в организации заказного убийства тренера ММА (смешанного стиля единоборств) Владимира Осии. Он довольно известный человек в среде спортивных единоборств. В 2019 году национальная команда России по ММА под руководством Осии выиграла мировое первенство. Он же является тренером многих чемпионов, в том числе и Магомеда Исмаилова, который помимо славы от своих спортивных побед довольно популярен в "Ютубе" и "Инстаграме".

У Осии с Исмаиловым вне тренировок братские отношения. Фото © LIFE Shot

Большинство знающих Осию спортсменов характеризуют его как спокойного, уравновешенного и даже доброго человека, который практически живёт в спортзале. Согласно отрытой базе "Спарк", у Осии есть доля в ассоциации "Зооправо", которая, наверное, единственная в стране занимается профессиональной юридической помощью животным. Знаменитый и заслуженный тренер действительно мало похож на бандита. Однако мир MMA сам по себе довольно криминальная среда, поэтому давать руку на отсечение, что тренер никак не причастен к преступлению, пока никто не берётся, даже его протеже Исмаилов. Известно, что вместе с Осией по подозрению в убийстве и незаконном обороте оружия задержано ещё четыре человека, что может свидетельствовать об организованной преступной группе.

На близких к правоохранительным органам ресурсах прошла информация, что у Осии при обыске якобы нашли почти два килограмма кокаина. Вещество обнаружил около подъезда, где живёт тренер, сотрудник ЧОПа во время обхода. Возможно, Осия сумел выкинуть кокаин в окно, когда к нему пришли с обыском. Поэтому, даже если у следствия нет железных доказательств его причастности к убийству, он всё равно будет арестован. Не за это, так по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Жена — заказчица

Само убийство, в организации которого обвиняют в том числе и Осию, произошло почти год назад. 4 июня 2019 года Николай Леонов, директор ТЦ "Всё", расположенного в пригороде Солнечногорска Поварово, был застрелен у входа в торговый центр. К нему подъехал мотоциклист в шлеме и три раза выстрелил в спину. Два выстрела оказались результативными, и Леонов умер на месте.

Видео © СК РФ

Уже в конце июня следователи назвали предполагаемого заказчика преступления. В организации убийства обвинили гражданскую жену Леонова Алину Хохлову. В местных СМИ тогда прозвучал и возможный мотив. Женщина (её называли женой коммерсанта) решилась на убийство, поскольку Леонов хотел лишить её доли в бизнесе, да и отношения у них были уже довольно натянутыми.

Однако Лайф выяснил, что Хохловой принадлежит не какая-то доля в местном торговом центре, а весь ТЦ, где Леонов трудился лишь директором и при всём желании не смог бы лишить её доли.

Хохлова и Леонов. Фото © "Одноклассники"

Десять лет назад Леонов работал в ООО "Всё" простым завхозом и оказал Хохловой психологическую поддержку после того, как умер её муж и в аварии погиб старший сын. Леонов буквально вытащил Хохлову из депрессии, и они стали жить вместе. Знакомые характеризовали его как сложного и высокомерного человека, который иногда неуважительно разговаривал с Хохловой на людях, что, возможно, приводило к каким-то семейным конфликтам. Однако всем казалось, что женщина была ему благодарна.

На Леонова и раньше покушались. За пару лет до убийства на него напали грабители с битами и избили до полусмерти. Непосредственно перед гибелью Леонов вёл переговоры с сетевыми ретейлерами, которым собирался сдавать площади в ТЦ "Всё". СМИ сообщали, что с руководством одной из таких фирм у него якобы произошёл конфликт.

Большая удача в жизни — найти человека...

Сама Хохлова известна в Солнечногорске как человек с активной гражданской позицией и даже политик. Она регулярно баллотировалась в местные депутаты, а в последнее время возглавляла в Поварове Совет предпринимателей. Хохлова начала бизнес буквально с одной торговой палатки и постепенно разбогатела. В 2015 году принадлежащее Хохловой ООО "Всё" получило диплом национальной премии "Предприятие года — 2015". А после смерти сына женщина обрела веру, воспитывала внуков-близнецов и активно занималась благотворительностью на местном уровне.

Алина Хохлова. Фото © "Одноклассники"

— Это большая удача в жизни — найти человека, на которого приятно смотреть, интересно слушать, искренне смеяться и с нетерпением ждать встречи, — такой статус опубликовала женщина на своей странице в социальной сети перед расстрелом Леонова. Если этот статус был посвящён самому Леонову, то это говорит либо о дьявольском коварстве Хохловой, либо, напротив, о её невиновности. Но если он посвящён не гражданскому мужу, а другому человеку, то в тёплых словах, возможно, есть и другой подтекст.

Неприязнь — распространённый мотив для преступлений, а супруги в мировой следственной практике первые подозреваемые. Однако всё равно непонятно, зачем 57-летней женщине нужно нанимать киллеров для убийства своего 60-летнего гражданского мужа на пороге её собственного ТЦ, особенно если Леонову здесь даже ничего не принадлежало. Ведь Хохловой было достаточно просто указать ему на дверь.

Взяли мать, а через год арестовали сына

По этому делу слишком мало открытой информации, чтобы делать какие-то выводы. Сама Хохлова своей вины так и не признала. В некоторых медиа указывается, что "следователи пробили её телефонные звонки" и таким образом как-то установили её причастность к убийству Леонова. Трудно пока понять, каким образом связан с Хохловой Владимир Осия, которого подозревают в организации этого убийства. Но, возможно, Лайф нашёл такую связь.

Среди четверых задержанных вместе с Осией людей есть и некий Антон Хохлов, который является сыном Алины Хохловой. Согласно "Спарку", сам Хохлов имеет небольшой бизнес в Москве в области компьютерных технологий, но прописан до сих пор в Поварове. Страницы Хохлова в социальных сетях давно заброшены, но они позволяют сделать вывод, что он очень любит спорт.

Последнее фото в соцсетях Антона Хохлова датируется 2012 годом. Фото © VK / Антон Хохлов