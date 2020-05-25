Истребляли бизнесменов вместе с семьями: задержана банда киллеров, подозреваемых в серийных убийствах

Зарезали вместе с сыном в машине и подожгли

В январе 2018-го оренбургского бизнесмена Дениса Чернова вместе с маленьким сыном убили в автомобиле: им нанесли более 20 ножевых ранений. Чернов собирался везти мальчика в школу, по траурным фотографиям можно понять, что мальчик учился в начальных классах. Всё произошло в тихом дворе посреди пятиэтажных хрущёвок.

Фото с места убийства бизнесмена Дениса Чернова в Оренбурге. Фото © RIA56.RU

Убитый Чернов торговал продуктами, занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и владел двумя фирмами, выдававшими микрокредиты.

Киллеры облили Land Cruiser горючим и подожгли, чтобы замести следы убийства. За расследование дела взялись опытные следователи, а родные погибших даже обещали вознаграждение в полтора миллиона рублей за информацию, которая могла бы помочь следствию. Силовики опросили сотни водителей чёрных "приор" (на таком авто убийцы скрылись с места преступления). Уликой также стали красные канистры, из которых обливали автомобиль Чернова.

Через пару месяцев под прицелом правоохранителей оказалось несколько подозреваемых. Но их признали невиновными и отпустили. Настоящие головорезы оставались на свободе и вскоре вновь напомнили о себе.

Убили вместе с женой и водителем

В мае 2019-го Оренбург снова потрясло громкое убийство. На этот раз киллеры расправились с директором дочерней компании "Газпрома", его женой и водителем. Андрей Бахарев с супругой собирались в отпуск. Водитель должен был отвезти их в аэропорт, подъехал к дому, но супруги долго не выходили. Тогда шофёр решился зайти в дом и тоже стал жертвой преступников. Всех троих зарезали ножом. В соседнем коттедже находилась бригада рабочих, но никто не заметил ничего подозрительного.

Стоп-кадр камеры наружного наблюдения в посёлке Ростоши у дома Бахарева. Фото © 56 медиа

Убийц было трое. Все в чёрных куртках, лица спрятаны под масками. Преступники попытались скрыться на внедорожнике убитого, который стоял во дворе дома, но машина не завелась. В этот момент банду заметил житель дома напротив, он заснял убийц на телефон. На кадрах видно, как преступники выходят из авто и бегом удаляются из кадра. Тела убитых позднее обнаружила домработница.

Убитый Бахарев с начала нулевых состоял в фонде ветеранов МВД. Найти его убийц для силовиков наверняка было делом чести.

Андрей Бахарев. Фото © Сочинский городской сайт

Убийцам карантин не помеха

После убийства банда словно исчезла. О ней ничего не слышали до очередного зверского преступления. Жертвой киллеров снова оказался бизнесмен — совладелец торговой площади в Казани.

Тело Сергея Седых с признаками удушья нашла на даче супруга. Вероятно, преступники сочли коронавирусный карантин удачным моментом для нападения.

На этот раз банде удалось-таки при пробеге воспользоваться машиной своей жертвы. Возможно, это и позволило силовикам вычислить местонахождение головорезов. Операцию по их поимке полицейские провели при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Правоохранители задержали по подозрению в серийных убийствах пять человек, все — мужчины в возрасте около 40 лет. Среди них и исполнители, и заказчики преступления.

Суд оставил подозреваемых под стражей на два месяца. Теперь у силовиков есть время изучить все детали громкого дела. Фамилии подозреваемых в убийствах следствие, как и суд, пока не раскрывают.

Эхо 90-х

Серия убийств предпринимателей в Оренбурге стала одним из самых сложных дел для местных следователей за последние годы.

До недавнего момента связь нескольких убийств бизнесменов не казалась очевидной. Непонятен был мотив киллеров. После убийства главы дочерней компании "Газпрома" возникла версия грабежа. Мол, кучка воришек собиралась обворовать дом бизнесмена, но, встретив его с женой в доме, свела с ними счёты. Трудно поверить, что домушники, случайно убившие трёх человек, спокойно поочередно покинули бы дом, при этом ещё пытаясь завести машину. Судя по поведению бандитов целью их визита всё-таки было убийство бизнесмена.