Как МВД и СК не поделили педофила и разбудили в маленьком городе древний дух неповиновения

В Новгородской области следствие и полиция ловили педофила и в процессе, похоже, поссорились между собой. Противостояние силовых ведомств едва не стоило карьеры опытным операм. Как ссора силовиков пробудила гражданское общество и к чему это привело — в материале Лайфа.

В поисках серийного педофила

В марте 2019 года в городе Боровичи Новгородской области на 12-летнюю девочку напал мужчина. Как выяснилось позднее, 54-летний Юрий Ившин засветился в криминальных хрониках с участием несовершеннолетних девочек как минимум трижды. Отец одного из пострадавших детей Иван Кулаков сообщил о произошедшем в уголовный розыск МО МВД "Боровичский" (полиция), там принялись за расследование.

Подозреваемого нашли быстро. При виде оперативников мужчина попытался убежать. Но его догнали и повалили на землю. Он был пьян и сопротивлялся задержанию. Полицейские применили силу. Ившина привезли в спецприёмник, где он пробыл до утра. Всю ночь мужчина не спал, отказался от еды и смотрел в одну точку, рассказывает источник Лайфа в МВД.

Утром подозреваемого повезли в Следственный комитет, где его должны были допрашивать. Но на теле задержанного имелись повреждения, и полицейские уверяют, что он получил их при задержании, когда оказал сопротивление.

Полицейские из Боровичей задержаны после задержания ими педофила. Фото © Иван Кулаков

Наполовину задержан

Дальше, по версии полицейских, адвокат подозреваемого в педофилии уговорил его написать заявление на оперативников об избиении. После этого в Следственном комитете отказались арестовывать Ившина. Тогда оперативники поставили в известность о происходящем вышестоящее отделение МВД по Новгородской области. Высокопоставленные сотрудники МВД переговорили с коллегами из Следственного комитета уже областного уровня, откуда спустили команду вниз — задержать педофила снова.

Дело этим не кончилось. Когда подозреваемый вновь оказался на свободе, полицейские повторно обратились к своему руководству. Информация ушла в соцсети и СМИ. О похожих нападениях заявили ещё две девочки. Обе указали на того самого 54-летнего Юрия Ившина, который, по словам полицейских, в Боровичах был проездом — охотился.

Фото © МВД России

Ившина задержали повторно и снова доставили в Следственный комитет. На этот раз его всё-таки арестовали. При этом следователи в разговоре с боровичскими оперативниками якобы сказали, что им и так "досталось" из-за бурной деятельности коллег, и намекнули, что в делах со Следственным комитетом им надо было действовать осторожнее.

Охота на оперов

Через некоторое время следователи СК возбудили уголовное дело против боровичских полицейских. Под преследование попали трое правоохранителей — майор полиции Дмитрий Александров и два капитана полиции Эдгар Афанасьев и Павел Боровков. Те, что так настойчиво действовали с задержанием подозреваемого в педофилии.

Видеообращение задержанных полицейских в Боровичах. Видео © MASH

Дело против полицейских передали наверх — в областное управление СК. Оперативников стали вызывать на допросы в Новгород. Следователей интересовали побои подозреваемого в педофилии.

Ещё через пару дней к оперативникам из Новгорода прибыл спецназ. Омоновцы задержали полицейских прямо на рабочем месте — в отделении МВД — и повезли их в СИЗО в Новгород.

Свободу полицейским

У следователей было 48 часов, чтобы допросить полицейских и доставить их в суд, который бы мог оставить их под стражей на ближайшие два месяца. Но события приобрели непредсказуемый оборот.

Митинг а защиту боровичских полицейских. Фото © Скрин из видео MASH

После задержания полицейских отец девочки, пострадавшей от педофила, Иван Кулаков вышел к стенам городского управления Следственного комитета в защиту задержанных. Одиночный пикет быстро превратился в стихийный митинг — у входа в здание СК стали собираться протестующие против задержания оперативников.

Защитники полицейских создали петицию, которая быстро набрала более двух тысяч подписей. О задержании оперов протрубили СМИ и телеканалы. Местечковое дело педофила вышло в федеральную повестку. Нарастающий скандал дошёл до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил забрать дело боровичских полицейских в Москву — в центральный аппарат СК. После этого оперативников отпустили домой.

Как СК планировал захват полицейских и какие доказательства были у следователей

В кабинетах новгородского управления Следственного комитета Лайфу рассказали другую версию событий. По словам источника в СК, полицейские не ограничились нанесением педофилу повреждений при задержании, а продолжили избивать его уже в отделении.

— Работали по его [педофила] установлению местечковые молодые опера поколения NEXT. В нарушение всех инструкций растрезвонили о своей оперативной негласной деятельности всему населению Боровичей. Сработали ужасно, непрофессионально. Решили хайпануть известности в городке. На фоне всеобщего одобрения ещё и отбуцкали педофила в отделе полиции под видеокамерами. Запись есть, — утверждает собеседник в Следственном комитета в беседе с Лайфом. По его словам, после возбуждения уголовного дела против оперативников те начали "поднимать общественность через соцсети. Комменты свидетельствовали о призывах к самосуду над педофилом".

Новгородский менталитет

В областном СК решили переждать бурю и оставили полицейских на свободе. Но расследование затянули, и скандал выкатился далеко за пределы городка.

— Расследование уголовного дела в отношении оперов неоправданно затянуто, что вылилось в сегодняшние последствия — блинчики подгорели, кофе убежал, — рассуждает источник в СК. По его словам, задержанных полицейских курировал бывший начальник уголовного розыска (УГРО) Боровичей, сейчас работающий в управлении по области.

— Это он расшатал ситуацию вопреки всем уставам и присяге. По сути, опять речь идёт о ментальности новгородцев, о спровоцированных бунтах и неподчинении власти, противостоянии силовых ведомств, что в конечном итоге ведёт к анархии в Новгородской республике, — опирается на исторические факты собеседник Лайфа.

Месть за унижение

Отец дочки, пострадавшей от нападения педофила, Иван Кулаков — полностью на стороне полицейских. По его словам, когда всё только началось, он написал заявления и в полицию, и в Следственный комитет. Но в СК его обращение проигнорировали, а в полиции отреагировали сразу.

Иван Кулаков. Фото © Скрин из видео MASH

Кулаков уверяет, что следователи обиделись на полицейских и решили им отомстить за "унижение и проигрыш" после того, как оперативники добились ареста подозреваемого в педофилии. По словам Кулакова, он писал жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, после чего боровичским следователям могли устроить настоящий "разнос".

— Я почти уверен, что это межведомственная борьба. Идёт такой передел. Кто главнее, — заключил Кулаков в разговоре с Лайфом.

P.S.