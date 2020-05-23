10 недовольных собак, чья идеальная жизнь кардинально изменилась с появлением младшенького

Собаки тоже не впечатлены, когда хозяева решают завести ещё одного пёселя, пишет Bored Panda. В подборке ниже — 10 хвостатых, которые не готовы делить маму и папу с кем-то ещё

Фото © Facebook / Jennifer Lubinski

"Ну рассказывайте, кто ещё перевернул жизнь вашей старой собаки с ног на голову?"

Фото © Facebook / Chaya Breslow

"Реакция собаки моего парня на нового щенка"

Фото © Reddit / HarroMongorian

"Уолтер не очень впечатлён поведением Макса"

Фото © Instagram / maxwalterandjo

"Ему понравилась его новая сестрёнка"

Фото © Reddit / PamelaNeary

"Именно в этот момент Хэнк пожалел, что попросил маленького брата"

Фото © Reddit / chovieplaysguitar

"Когда ты едва проснулся, а она уже хочет играть"

Фото © Reddit / myfurmonkeys

"Это лицо говорит само за себя"

Фото © Facebook / Patti Bueno Jolly

"Наша собака не так довольна новым щенком, как мы"

Фото © Reddit / diamondbro43

"Моя сестра прислала мне фото своей собаки и нового щенка. Боже, эта морда!"