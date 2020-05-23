10 недовольных собак, чья идеальная жизнь кардинально изменилась с появлением младшенького

Собаки тоже не впечатлены, когда хозяева решают завести ещё одного пёселя, пишет Bored Panda. В подборке ниже — 10 хвостатых, которые не готовы делить маму и папу с кем-то ещё
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