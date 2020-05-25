Пьяный урка отмывался в душе, пока его 2-летний ребёнок умирал. Как ревность привела к жестокому тройному убийству

"Я считаю, для меня лучше всего расстрел", — утверждает 41-летний изверг, в пьяном угаре зарезавший жену и двоих детей. Но легко умереть ему, кажется, не удастся. Верховный суд Татарстана начал суд над Айнуром Харисовым. А свою вину при этом зверь признаёт лишь частично.

В СИЗО-1 Казани, где сидит Харисов, объявлен карантин, однако, несмотря на особый режим, Харисова всё же доставили в Верховный суд Татарстана, где прокурор республики Илдус Нафиков лично зачитал ему обвинение. Такие "привилегии" — из-за тяжести содеянного Харисовым. Ведь даже матёрые и видавшие виды следователи при знакомстве с материалами его дела испытали шок и ужас.

41-летнему мужчине предъявлены обвинения по статьям: "Убийство двух и более лиц", "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью", а также "Покушение на убийство малолетнего". Харисов на словах раскаивается в содеянном и даже говорит, что хотел бы, чтобы его расстреляли, однако явно пытается облегчить свою участь, мол, совершил свои зверства в состоянии аффекта и не вполне отдавал отчёт в своих поступках.

Страшная ночь

Трагедия произошла в ночь на 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска. Запутавшийся в долгах, отношениях и алкоголе 41-летний Айнур Харисов приехал тогда из Елабуги в Менделеевск на побывку к своим жене и сыну. Отношения Харисова с женой Ангелиной в последнее время только ухудшались. Айнур даже жаловался матери, что Ангелина перестала его любить. Это лишь разжигало в нём ревность и гнев. В тот вечер Харисов добрался до мобильника жены, где обнаружил её переписку с соседом, где тот просил получить в налоговой квитанцию. Обыскав дублёнку жены, Харисов обнаружил там и паспорт соседа.

Ангелина с двухлетним сыном. Фото © VK / Ангелина Башарова

Гнев ударил кровью в лицо извергу, которому сразу же почудились выросшие на его голове рога. Харисов зашёл на кухню, где подзаправился водкой, выкурил две сигареты и взял в руки нож...

Харисов прокрался в зал и остервенело напал с ножом на Ангелину, лежавшую на диване с двухгодовалым ребёнком — его сыном. На крики из соседней спальни выбежал 19-летний Кирилл — сын Ангелины от первого брака. Парень напал на отчима со спины и попытался придушить, однако изверг в бешенстве несколько раз ударил Кирилла ножом. Обвинение считает, что Харисов добивал насмерть уже лежавшего парня. Расправившись с Кириллом, Харисов продолжил убивать мать с ребёнком. Особую ненависть в нём вызвало невинное дитя, которое он буквально исполосовал ножом.

19-летний Кирилл — сын Ангелины от первого брака. Фото © VK / Ангелина Башарова

В спальне был ещё один сын Ангелины от первого брака — 12-летний Николай (имя изменено. — Прим. Лайфа). Мальчик проснулся от шума. Харисов приказал ему оставаться в комнате. Николай сумел открыть окно и выскочить на улицу. В декабрьский мороз он побежал в одних трусах и добрался до пекарни "Добропек", которая работала круглосуточно. Мальчик рассказал историю, от которой у ночных продавцов заледенела кровь, — отчим зарезал мать, старшего брата и двухлетнего братишку, а его самого пытал, медленно делая ножом надрезы на теле... Последнее, кстати, Харисов так и не признал, объяснив следствию, что просто не помнит о причинении вреда Николаю.

Мальчик в одних трусах по морозу добрался до пекарни, скрин. Кадр из видео YouTube /ТНВ

Пока работники пекарни вызвали полицию, изверг спокойно разделся и принял душ, смывая с рук кровь своего двухлетнего сына. Затем написал записку о том, что наложит на себя руки. В её строках он попытался оправдать низкое злодейство якобы своей "большой любвью", написав, что "лучше будет с ней на том свете". Записку он вложил в найденный в прихожей паспорт соседа — свидетельство воображаемой измены, закрыл дверь на ключ и вышел на улицу. Ключи Харисов выбросил по дороге и вызвал такси, которое довезло его до Елабуги. Пока Харисов заливал вину алкоголем в свою последнюю вольную ночь, его двухлетний сын умирал в квартире. Полицейские целых полчаса не могли попасть в квартиру, и драгоценное время было упущено — ребёнок скончался в скорой по дороге в больницу.



Несмотря на пафосную "предсмертную" записку, покончить с собой у Харисова так и не хватило духу. Полицейские задержали изверга, когда он отсыпался в своей бытовке. В Елабуге пьяный Харисов объявился на рабочем месте и сам рассказал о своём убийстве мастеру и коллегам, а потом просто лёг на диван и уснул.

Алкоголик, абьюзер и игроман

С виду Харисов — вполне обычный мужик, трудился сантехником в Елабуге. Глядя на фото этого заурядного человека, трудно предположить, что в душе у него гнездятся жестокие страсти.

Айнур Харисов. Фото © VK / Айнур Харисов

Судя по социальным сетям, Харисов не чужд блатной тематике — его любимой группой является "Бутырка", песни "Районный прокурор" и "За ростовскую братву" висят у него на стене. Свой первый срок Харисов получил за кражу, а второй — за то, что набросился с ножом на тёщу, раскаявшемуся Харисову дали три года условно. Но это его не исправило, после окончания срока он снова вернулся к преступлениям и "отработал" 50 000 рублей, вытащив их из борсетки. Тогда ему опять дали условный срок.

В 2015 году Харисов вроде как начал исправляться. Он познакомился с Ангелиной, завязал с алкоголем и начал вести вполне добропорядочную семейную жизнь. Судя по фотографиям из социальных сетей Ангелины, ещё в 2018 году у них было всё хорошо. Однако потом ситуация ухудшилась: Харисов начал играть в азартные игры и проигрывать большие суммы, влезая в долги. При этом в нём пробудились ревность и злоба. Также Харисов вернулся и к рюмке. Поэтому весной 2019-го супруги стали жить раздельно. Правда, Ангелина давала Харисову шанс на исправление, обещая сойтись с ним, когда тот покончит с алкоголем и расквитается с долгами.

В ноябре 2019 года Харисов прошёл трёхнедельный курс реабилитации. Затем приехал к жене в гости и играл с ребёнком, но прежней теплоты в отношениях уже не было. Харисов звал Ангелину в Москву, где они смогут вместе заработать денег на погашение его собственных долгов. Однако женщина, по всей видимости, уже не видела в этих отношениях перспективы и всё больше отдалялась. Но уйти от обезумевшего уголовника так и не успела.

В ожидании суда

Преступление Харисова вызвало в Татарстане огромный резонанс. На похоронах Ангелины, Кирилла и двухлетнего сына Харисова собралось несколько тысяч человек. Люди несли на могилы цветы, свечи и игрушки.

Скрин с похорон. Фото © Kazanfirst.ru