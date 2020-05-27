В Петербурге отчим насиловал пять лет падчерицу, когда она была ребёнком

В Санкт-Петербурге отчим в течение пяти лет насиловал падчерицу, когда она была ребёнком. Девушка только сейчас обратилась к правоохранителям. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчина начал домогаться, когда девочке исполнилось 8 лет, он насиловал её до 13-летия. Сейчас полиция ищет отчима девушки, чтобы допросить его и выяснить все обстоятельства того времени.

Ранее украинская супермодель раскрыла, как над ней издевался муж. По её словам, он насиловал её в неадекватном состоянии. Девушка пытается развестись с супругом, но при разрыве возникли новые проблемы.