Иммунолог рассказал, почему не стоит торопиться с внедрением вакцины от коронавируса

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун заявил, что нельзя спешить с массовым внедрением вакцины от коронавирусной инфекции, которую разрабатывают различные медицинские лаборатории, потому что существует риск побочных эффектов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что сейчас поиск вакцины ведут десятки научных лабораторий по всей планете, однако наибольший интерес пока вызвали результаты китайских учёных. На первой фазе специалисты проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским учёным удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.

— Главное — она (вакцина — Прим. Лайфа) показала отсутствие серьезных побочных явлений, во-первых, во-вторых, доказана иммуногенность препарата — 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была. Они увидели, что через две недели после прививки был клеточный ответ, а через четыре недели был максимальный уровень антител. И это схожая реакция с тем, как протекает настоящее заболевание, — подчеркнул Беркун.

Он также добавил, что не слышал о российских лабораториях, продвинувшихся дальше этого этапа научных исследований по созданию вакцины.

В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к плохим последствиям, иммунолог рассказал историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, которая произошла десять лет назад.