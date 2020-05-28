В Екатеринбурге активисты посвятили граффити медикам, борющимся с коронавирусом — видео

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На фасаде жилого дома в Екатеринбурге появилось огромное изображение медика в стиле граффити в знак благодарности за работу в эпидемию коронавируса.

Художники изобразили женщину-врача, которая выходит из "красной зоны" и снимает медицинскую маску. Как рассказала Лайфу автор проекта, сопредседатель ОНФ Свердловской области Анастасия Немец, эскиз рисунка прорабатывался около месяца.

— Родилась идея, что нужно уделить внимание нашим медикам и поблагодарить за их отвагу, ведь в период эпидемии врачам приходится тяжелее всего. Они, можно сказать, живут на работе, борются с вирусом и спасают нам жизнь, — отметила она.

Рисунок расположен прямо напротив окон городской клинической больницы № 40. Эта клиника стала первой в регионе, где приняли и вылечили пациента с коронавирусом.

— Это та площадка, где врачи смогут наблюдать из своих окон этот рисунок. Или, когда они будут приезжать на работу, они увидят граффити, улыбнутся и поймут, что мы их поддерживаем, — добавила Немец.

Кроме того, по словам автора проекта, маска и перчатки девушки-медика являются напоминанием жителям о том, что необходимо заботиться о своём здоровье и иметь средства индивидуальной защиты.