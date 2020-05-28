Лавров рассказал, как странам запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайскому изданию Global Times рассказал, как западные страны запрещают обращаться ряду государств за помощью в борьбе с коронавирусом к РФ, а в противном случае даже наказывают.

— Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", — заявил глава ведомства.

По словам Лаврова, пандемия обострила различные негативные тенденции и накопленные противоречия, а ряд стран пользуются ситуацией для сведения счётов со своими геополитическими конкурентами.

Глава ведомства заявил, что ряд стран не желают отказываться от различных экономических санкций ввиду "политизации гуманитарных вопросов". При этом эти же страны много и активно рассуждают о правах человека.

— Ведь, в том числе по оценке ООН, такие санкции, сужающие возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьёзно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищённым слоям, — добавил Лавров.

Времена пандемии, по мнению главы МИД, показали миру примеры дефицита гуманизма, который обусловлен "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит". В качестве примера он привёл ситуацию между США и Китаем, в которой первые продолжают возлагать вину на Поднебесную за распространение вируса.