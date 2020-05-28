Врач рассказал, какой будет вакцина от CoViD-19

Вакцина против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимается множество стран мира, будет облегчать симптомы, а не предотвращать заболевание. В этом смысле она будет схожа с прививкой от гриппа, отметил в беседе с РИА "Новости" израильский иммунолог Яков Беркун.
— Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует, — отметил Беркун.
Сейчас, по его словам, работа идёт по самым разным путям. Наиболее эффективным Беркун назвал тот, где разработка ведётся на платформе технологии ослабленного вируса. При этом имеющиеся ныне данные не могут сказать, насколько будет эффективной будущая вакцина.