Врач рассказал, какой будет вакцина от CoViD-19

Вакцина против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимается множество стран мира, будет облегчать симптомы, а не предотвращать заболевание. В этом смысле она будет схожа с прививкой от гриппа, отметил в беседе с РИА "Новости" израильский иммунолог Яков Беркун.

— Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует, — отметил Беркун.