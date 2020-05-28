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Глава Крыма попросил отменить обязательное тестирование на CoViD-19 для туристов

Кроме того, он считает невыполнимым требование о соблюдении социальной дистанции на пляжах.

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Фото © Pixabay

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что власти полуострова обратились в Правительство России с просьбой исключить из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса требования для пляжей, а также некоторые другие меры. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новый перечень рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, рекомендуется расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, регулярно проводить дезинфекцию помещений, а также делать тесты на CoViD-19 гостям и сотрудникам учреждений.

Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления заражённого коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что по-прежнему обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее.

При этом Сергей Аксёнов также просит исключить требование о соблюдении социальной дистанции на пляжах. Губернатор полуострова считает, что выполнить данное обязательство никто не сможет.

Глава Крыма добавил, что сейчас власти региона ожидают решения по данному вопросу от федерального центра.

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