Глава Крыма попросил отменить обязательное тестирование на CoViD-19 для туристов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что власти полуострова обратились в Правительство России с просьбой исключить из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса требования для пляжей, а также некоторые другие меры. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новый перечень рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, рекомендуется расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, регулярно проводить дезинфекцию помещений, а также делать тесты на CoViD-19 гостям и сотрудникам учреждений.

— Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления заражённого коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что по-прежнему обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее.

При этом Сергей Аксёнов также просит исключить требование о соблюдении социальной дистанции на пляжах. Губернатор полуострова считает, что выполнить данное обязательство никто не сможет.