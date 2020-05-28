В Приморье бросившие зверей умирать от голода владельцы зоопарка забрали их

Во Владивостоке владельцы контактного зоопарка вывезли всех животных из городского океанариума, где оставили их на несколько дней без еды и надлежащего ухода. Об этом сообщил директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов, передаёт ТАСС.

— Дальнейшая судьба всех животных контактного зоопарка находится под надзором прокуратуры, которая уже приезжала на новое место размещения питомцев. Всех животных вывозили под покровом ночи, никаких документов нашим сотрудникам не предъявили, о чём мы сообщим прокуратуре, — рассказал он.

Суворов объяснил, что владельцы зоопарка смогли попасть в здание, потому что договор аренды ещё не был расторгнут.

Напомним, владельцы контактного зоопарка — ООО "Планета" — из-за режима самоизоляции и вынужденного простоя решили съехать и оставили на несколько дней животных в клетках без пищи и воды. Хозяева зоопарка задолжали океанариуму как собственнику помещения за зиму около 350 тысяч рублей.

Сотрудники океанариума обнаружили двух енотов, двух дикобразов, филина, ворона, белку, улиток-ахатин и пару попугаев. Они немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещений, где держались животные.