НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Приморье бросившие зверей умирать от голода владельцы зоопарка забрали их

Всех животных вывозили из океанариума под покровом ночи и без документов.

149

Фото © Мэрия Владивостока / Анастасия Котлярова

Во Владивостоке владельцы контактного зоопарка вывезли всех животных из городского океанариума, где оставили их на несколько дней без еды и надлежащего ухода. Об этом сообщил директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов, передаёт ТАСС.

Дальнейшая судьба всех животных контактного зоопарка находится под надзором прокуратуры, которая уже приезжала на новое место размещения питомцев. Всех животных вывозили под покровом ночи, никаких документов нашим сотрудникам не предъявили, о чём мы сообщим прокуратуре, — рассказал он.

Суворов объяснил, что владельцы зоопарка смогли попасть в здание, потому что договор аренды ещё не был расторгнут.

Напомним, владельцы контактного зоопарка — ООО "Планета" — из-за режима самоизоляции и вынужденного простоя решили съехать и оставили на несколько дней животных в клетках без пищи и воды. Хозяева зоопарка задолжали океанариуму как собственнику помещения за зиму около 350 тысяч рублей.

Сотрудники океанариума обнаружили двух енотов, двух дикобразов, филина, ворона, белку, улиток-ахатин и пару попугаев. Они немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещений, где держались животные.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Выбор редакции

Loading...