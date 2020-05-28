Продажи машин в России в июне могут упасть на 50%

В наступающем июне спрос на новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили в России может упасть на 50% в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
- Поскольку в июне открывается крупнейший рынок в России, падение будет сокращаться. Думаю, 50% (к прошлому году) продадим точно, может быть, больше, - отметил Мосеев.
Несмотря на то, что с 1 июня в столице откроются автосалоны, ожидать в них серьёзного ажиотажа не стоит, так как доходы населения существенно сократились за время самоизоляции.
При этом Мосеев ожидает сокращения падения, которое наблюдается последние месяцы. Прежде всего этому поспособствует продажа заказанных ранее автомобилей, которые еще не оплачены. Во-вторых, покупатели будут переводить средства за приобретенные в течении карантина машины.