Продажи машин в России в июне могут упасть на 50%

В наступающем июне спрос на новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили в России может упасть на 50% в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

- Поскольку в июне открывается крупнейший рынок в России, падение будет сокращаться. Думаю, 50% (к прошлому году) продадим точно, может быть, больше, - отметил Мосеев.

Несмотря на то, что с 1 июня в столице откроются автосалоны, ожидать в них серьёзного ажиотажа не стоит, так как доходы населения существенно сократились за время самоизоляции.