Автокредит за счёт банка. Как заставить автосалон платить проценты за клиента

В ближайшие несколько месяцев проценты по автокредитам могут серьёзно возрасти. Банки ужесточают требования к заёмщикам, и в результате авторынку грозит падение. Как дешевле купить автомобиль в кризис, если условия у банков станут гораздо хуже?

Маневрируйте между моделями

Одна и та же модель в классе может продаваться как по льготному автокредиту, так и без него. Крупные бренды активно продают собственные популярные модели по специальным программам, однако есть хитрость: сотрудники автосалонов и офисные клерки в представительствах тоже это знают. А раз они тоже граждане России и официально работают, имеют запись в трудовой и в состоянии предоставить справку 2-НДФЛ, значит, и претендовать на кредиты тоже могут. Поэтому про такие тонкости в автосалонах часто не рассказывают. Это как в банке: пока нет прямого вопроса, ни о каких правах, скидках и спецпредложениях рассказывать не станут.

Большинство крупных брендов в России, например Toyota, Volkswagen, Nissan, HAVAL, Renault и даже ВАЗ, как правило, держат при себе "фирменные банки" — структуры, которые кредитуют покупку исключительно автомобилей определённого производства. Условия примерно одинаковы почти везде, и условия кредита, как правило, получше, чем у сторонних финансовых структур.

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Перед поездкой в автосалон возьмите такое же предложение от конкурентов с визиткой менеджера. Если понравившуюся вам модель отдел продаж не хочет продавать со скидкой и сообщает то об отсутствии кредитного специалиста, то о появлении инопланетян в пригороде Сызрани, покажите не словом, а документом, что останавливаться на одной машине вы не намерены. Страх потерять продажу и получить нагоняй от начальства обычно перевешивает жадность.

Можно провернуть кое-что ещё: публично засомневайтесь в справедливости цены. И пусть за хорошую комплектацию большую скидку по кредиту не даст банк, а сам автосалон не продаст версию получше да подешевле, есть возможность аккурат под новую машину прикупить дополнительное оборудование по сходной цене. Например, спутниковая сигнализация или каско со скидкой в 40% — такие вещи практикуют и те, кто продаёт автомобили Mercedes, и автосалоны — дилеры Renault. И помните главное: жадность при покупке машины — это хорошо. Если и этого мало, то можно рассмотреть к покупке автомобиль от официального дилера, но в состоянии б/у. Свежие автомобили с пробегом до десяти тысяч километров за год и обслуживанием у официального дилера — самое разумное приобретение и самое рациональное вложение денег.

Изучите рынок

В зависимости от того, сколько стоит конкретная модель в конкретном автосалоне, можно думать о размере кредита. Автосалоны конкурируют не только за право продавать больше кредитов, но и между собой. Поэтому поездка за 300–400 километров к дилеру в Тулу, Рязань или Пензу смущать не должна — если официальное предложение подписано, снабжено печатью и отправлено вам по электронной почте от дилера в другом городе, бросайте всё и езжайте туда. Даже несмотря на то, что ехать придётся долго, игра стоит свеч: у региональных дилеров дела всегда идут хуже, чем в столицах, поэтому можно и поторговаться подольше. Главное — при первом намёке на отсутствие машины и сомнительные условия покупки забирайте всё и уезжайте назад. Обман на покупке новых машин для российского рынка, увы, дело обыденное.

Кредит кредиту рознь

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Итак, предположим, что нужная машина в нужном цвете найдена. И теперь вопрос касается автомобильного кредита. Сначала хорошие новости: с 2020 года часть банков (в первую очередь крупных, с большими кредитными портфелями) перестанут забирать автомобили в качестве залога и навязывать на них каско как обязательное условие для оформления кредита. Плохая новость состоит в том, что все риски выплаты (или невыплаты кредита) всё равно будет нести клиент и процентные ставки по автокредитам неизбежно вырастут.

Сейчас минимально возможная ставка с высокой вероятностью ненавязывания дополнительных продуктов — примерно 7% годовых. Если ставка ниже, стоит задуматься и внимательно прочитать кредитный договор — вполне вероятно, что в конечную стоимость кредитования "зашьют" каско, охранный комплекс и что-нибудь, что нужно автосалону. На уловки менеджеров, продающих автомобиль, тоже вестись не стоит: часто они получают дополнительное вознаграждение каждый месяц за увеличение тела и стоимости кредита, да и с продажи машины свой бонус всегда имеют. И тут снова стоит вернуться к автомобилям и рассмотреть модель подороже — чуть выше того бюджета, что был накоплен.

Многие автобренды в России продают люксовые машины по крайне привлекательным условиям, и даже если есть возможность купить автомобиль за наличные, многие клиенты берут машины в кредит и экономят серьёзные деньги. К примеру, автомобили Lexus, Toyota, Land Rover, Maserati, Infiniti, Volvo, Subaru продают по супервыгодным кредитам, разницу за которые банку платит сам производитель. Если модель подпадает под акцию, то есть шанс урвать хороший автомобиль в приятной комплектации в кредит за 4% годовых. Но такие машины нужно поискать. Чаще всего банки и автопроизводители (и, как следствие, дилеры) с большой помпой рапортуют о таких программах, но продают по таким щедрым предложениям крайне ограниченное количество автомобилей.

Подводные камни автокредита

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Самая важная часть кредитного рабства с автомобилем — отсутствие возможности быстро его продать. Сначала нужно будет договориться с покупателем, а он (покупатель), сознавая положение заёмщика, упрётся и будет торговаться в надежде скостить ещё десяток тысяч рублей от уже оговорённой суммы. Обвинять в этом покупателя сложно, ведь мы живём в открытой стране, а на рынке один продаёт, а другой покупает. Но лучше брать автомобильный кредит без залога авто и желательно сразу с каско: итоговая стоимость может оказаться чуть ниже, а проблем с переоформлением в случае продажи по необходимости не возникнет.

Читайте кредитный договор. Всегда. Особенно то, что написано мелким шрифтом. Если не понимаете в написанном ни слова, возьмите с собой юриста. Даже если придётся заплатить тому, кто сможет перевести с языка юридических формулировок на человеческий, сэкономленных денег и нервов всё равно будет больше. Разовая консультация юристов по таким вопросам — это расходы в пределах пяти тысяч рублей. Кредиты без каско, как правило, продают дороже, но ситуация от автосалона к автосалону отличается даже в пределах одного района Москвы. Где-то одну и ту же машину Audi или Toyota продают по разным условиям, а стоимость кредита может отличаться в разы: в одном автосалоне вам легко согласуют ставку 7%, в то время как в другом не продадут машину за 15% годовых.

Дополнительное оборудование на автомобиль ведёт к удорожанию кредита в целом. Этого не скажет ни один менеджер по кредитованию и ни один продажник в автосалоне, но это действительно так. Если разделить расходы на охранный комплекс, резину и установку всех допов прямо в автосалоне на пару лет, то может получиться, что в месяц клиент рискует отдавать лишние три-четыре тысячи рублей непонятно за что.

Решение проблемы

Финансовый директор компании "КТМ финанс" Андрей Красилов пояснил, что банки сотрудничают как с производителями, так и с автосалонами. Первые стараются предоставлять всю информацию клиенту ещё до покупки автомобиля, а вот автосалоны часто пренебрегают полным информированием покупателя. Но даже из этой ситуации можно выйти.

Вариантов, напрямую связанных с кредитами и выгодной покупкой автомобиля, не так много. Первый — воспользоваться и госпрограммой, и льготными условиями от производителя одновременно. Такие случаи редки, но на автомобили отечественного производства (Nissan, Toyota, KIA и другие) почти всегда действуют спецпредложения. Если иномарка российской сборки покупается впервые, а у заявителя и потенциального покупателя есть двое или более детей, можно рассчитывать на увеличение скидки от автосалона и автопроизводителя — именно они будут платить банку часть процентов по кредиту Андрей Красилов Директор кредитного учреждения