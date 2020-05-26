Китайского конкурента BMW X7 рассекретили до премьеры

Китайский автогигант HAVAL официально рассекретил свой новый кроссовер Н6. Машина получила переднюю оптику на кристаллических светодиодах, задние фонари в виде моноблока, как у немецких автопроизводителей. В моторную гамму нового Haval H6 включили два силовых агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., а также более мощный 2,0-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 197 л.с. В паре с силовыми установками будет работать 7-диапазонная роботизированная коробка передач.

Интерьерные решения нового Н6 очень похожи на Range Rover Evoque и Volvo XC90 одновременно — в них, как и в оригинальных автомобилях, использованы дорогие материалы: качественный пластик, карбон, металл, хорошая кожа. Полностью цифровая панель приборов с огромным монитором в центре — собственная разработка компании HAVAL. Цены на кроссовер Н6 в данный момент неизвестны, но, согласно открытым данным, стоимость автомобиля в России может составить до двух миллионов рублей за топовую комплектацию.