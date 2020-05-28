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В Амурской области педиатр приняла около 100 человек, а затем у неё выявили CoViD-19

Власти проводят по данному факту эпидемическое расследование.

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Фото © Pixabay

В городе Тында Амурской области врач-педиатр приняла около ста пациентов, пока ждала результатов теста на коронавирус, который в итоге был у неё подтверждён. Об этом в своём инстаграме сообщила глава города Марина Михайлова.

Отмечается, что у доктора уже имелся статус контактной, однако она по-прежнему продолжала приём пациентов. В итоге в городе выявлено около сотни контактных.

Власти города проводят по данному факту эпидемическое расследование. Глава Тынды также призвала местных жителей соблюдать все рекомендации и социальную дистанцию.

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