В Амурской области педиатр приняла около 100 человек, а затем у неё выявили CoViD-19

В городе Тында Амурской области врач-педиатр приняла около ста пациентов, пока ждала результатов теста на коронавирус, который в итоге был у неё подтверждён. Об этом в своём инстаграме сообщила глава города Марина Михайлова.
Отмечается, что у доктора уже имелся статус контактной, однако она по-прежнему продолжала приём пациентов. В итоге в городе выявлено около сотни контактных.
Власти города проводят по данному факту эпидемическое расследование. Глава Тынды также призвала местных жителей соблюдать все рекомендации и социальную дистанцию.