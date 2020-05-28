Эксперт рассказал, как коронавирус изменит российское образование

Президент Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон рассказал в интервью "Известиям", какие последствия ожидают российское образование после пандемии коронавируса.
По словам эксперта, дистанционная система обучения по-разному воспринимается в образовательных учреждениях. Например, в школах онлайн-занятиями недовольны некоторые учителя, родители и сами ученики.
— Все недовольны, поэтому всё вернётся в старый режим. Произойдёт небольшой прогресс с внедрением сетевых методик, но учебный процесс вернётся в офлайн, — отметил Ослон.
При этом, как подчеркнул специалист, в вузах ситуация кардинально отличается. По мнению Ослона, многие студенты хорошо отнеслись к введению дистанционной формы обучения. Он полагает, что период самоизоляции оставит "большой след" в сфере высшего образования в России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная система образования вместе с преподавателями и учащимися достойно выдержала испытания, которые возникли в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом глава государства назвал вбросами и слухами сообщения о том, что традиционное образование в России могут полностью заменить на дистанционное.