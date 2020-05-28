В Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом

В Забайкальский край прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом попросил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона.

— По поручению президента они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты, — говорится в сообщении.

В состав бригады входят хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, за плечами которых имеется большой опыт работы в столичных моногоспиталях.