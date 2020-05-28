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В Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом

Предполагается, что они будут работать в регионе на протяжении двух недель.

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Встреча врачей из Москвы в Чите. Фото © Пресс-служба Правительства Забайкальского края

В Забайкальский край прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом попросил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению президента они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты,говорится в сообщении.

В состав бригады входят хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, за плечами которых имеется большой опыт работы в столичных моногоспиталях.

Забайкалье — не единственный регион России, в который были направлены медики из Москвы, ранее аналогичные по составу группы специалистов прибыли в Ингушетию и Северную Осетию.

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