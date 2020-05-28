В четверг в Москве ожидается облачная погода с дождём

В Москве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых местах пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она опустится до плюс 12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.