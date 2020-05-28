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В четверг в Москве ожидается облачная погода с дождём

Температура днём поднимется максимум до 22 градусов тепла.

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В Москве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых местах пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она опустится до плюс 12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов выше нуля.

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