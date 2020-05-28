Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за год президентства

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что за время пребывания на посту главы государства Владимир Зеленский стал более жёстким. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

— Все люди меняются, и президент так же изменился. Одно дело, когда ты занимаешься бизнесом, другое — когда занимаешь государственную должность. Это будет влиять на тебя как на личность, — отметил спикер парламента.

Кроме того, Разумков добавил, что большинство людей из команды украинского президента, по его мнению, "остались такими же".

Спикер Рады также подчеркнул, что должность меняет человека. Владимир Зеленский за год президентства стал более жёстким, однако чувство юмора сохранил.

— Мы все можем и пошутить, и быть более строгими. Это зависит от ситуации. Думаю, это не зависит от должности, но объём ответственности, который лежит на твоих плечах, отражается и на твоём поведении, — рассказал Разумков.