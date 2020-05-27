В Гидрометцентре рассказали, каким будет первый день лета. Спойлер: повезёт лишь одному региону

Стремительно наступающее лето встретит россиян не совсем по-летнему, а, скорее, даже наоборот и начнётся с резкого понижения температуры практически во всех регионах страны. В европейской части России похолодание начнётся с 1-го числа, а в Сибири — через несколько дней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РИА "Новости".

— Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры, — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что на регион опустится очень холодный воздух из Арктики. Хотя заморозков и не ожидается, несколько дней температура продержится на уровне 12–15 градусов тепла. Похожая ситуация сложится в Якутии, где ещё вчера было 25–26 градусов, но после "вторжения воздушных масс" произойдёт снижение температуры на 10–15 градусов.