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На Камчатке завели дело из-за фейка о количестве случаев CoViD-19

Теперь распространившей его организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

На Камчатке сотрудники МВД возбудили административное дело в отношении интернет-издания, которое распространило недостоверную информацию о количестве случаев коронавируса среди сотрудников скорой помощи. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Отмечается, что в публикации говорилось о низкой работоспособности сотрудников скорой из-за большого количества случаев коронавирусной инфекции. Позже было установлено, что информация не соответствует действительности.

В итоге изданию теперь грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей. Ведётся расследование.

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