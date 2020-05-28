На Камчатке завели дело из-за фейка о количестве случаев CoViD-19

На Камчатке сотрудники МВД возбудили административное дело в отношении интернет-издания, которое распространило недостоверную информацию о количестве случаев коронавируса среди сотрудников скорой помощи. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Отмечается, что в публикации говорилось о низкой работоспособности сотрудников скорой из-за большого количества случаев коронавирусной инфекции. Позже было установлено, что информация не соответствует действительности.