В Москве перепрофилируют около трёх тысяч коек для стандартной медпомощи

На следующей неделе в Москве перепрофилируют около трёх тысяч коек в медицинских учреждениях для оказания стандартной помощи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, половина коечного фонда в столице уже свободна, а число госпитализаций постепенно снижается. Поэтому необходимо возвращать к работе городские стационары.

— Так, уже начиная со следующей недели для приёма неинфекционных больных мы вернём порядка трёх тысяч коек в пяти московских стационарах, — добавила Ракова.

К работе в обычном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнёва, ГКБ им. Демихова, ГКБ № 31. Осуществить это удастся благодаря резервному коечному фонду, который был сформирован на базе временных госпиталей. Их сохранят на случай изменения эпидемиологической обстановки.