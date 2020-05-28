Путин поздравил личный состав и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился ко всем служащим Пограничных войск России и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 28 мая.

— Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Путин отметил, что Пограничная служба России имеет богатую и славную историю. Он также подчеркнул, что в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нельзя не вспомнить подвиг пограничников, принявших бой 22 июня 1941 года.

— В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своём посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну, — подчеркнул российской лидер.

Президент также отметил, что нынешнее поколение служащих пограничных войск с честью отстаивает национальные интересы и безопасность России и продолжает легендарные традиции. Он поблагодарил военных за добросовестную службу, верность долгу и присяге. По словам Путина, в современном мире остаётся большое количество угроз и рисков и перед пограничниками стоят серьёзные задачи, в частности, по недопуску в страну международных террористов и бандитов и пресечению наркобизнеса и нелегальной миграции.

— Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть, служить России. Ещё раз поздравляю вас с праздником, с Днём пограничника! Желаю здоровья и успехов, — заключил президент.