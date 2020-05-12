Ваш компьютер на Windows работает медленно. 5 способов ускорить его и повысить свою продуктивность

С выходом на удалённую работу пользователи домашнего Интернета столкнулись с проблемой — Сеть перегружена, из-за этого страницы грузятся медленно. Впрочем, возможно, всему виной не Интернет, а ваш компьютер. Есть масса способов его ускорить, а это самые простые.

Переустановите операционную систему

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Чаще всего ускорить работу старого компьютера помогает простая переустановка операционной системы. Чем больше софта на неё устанавливалось, тем больше мусора в ней скапливается и тем сильнее замедляется программное обеспечение.

Лучший вариант решения проблемы — переустановка операционной системы. Это быстрее и проще, чем точечная чистка памяти. Кроме того, вы можете удалить не все мусорные файлы — и операционная система не начнёт быстрее работать или быстро забьётся.

Также вы можете переустановить Windows, не удаляя нужные для себя файлы. Вы можете сохранить документы, фотографии, видео, при этом удалив мусорные остатки установленного софта. Выберите "Сохранить только мои личные файлы" при переустановке программного обеспечения, и вы не лишитесь документов, изображений и видео.

Отключите автозагрузку ненужных файлов

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Если компьютер медленно загружается, то есть вероятность, что вместе с Windows загружается масса других ненужных программ. Особенно высока такая вероятность, если вы пользуетесь профессиональным софтом и активно устанавливаете игры и утилиты.

Множество софта может загружаться в трее одновременно с загрузкой Windows. Это ухудшает скорость загрузки операционной системы.

Чтобы запретить автозагрузку программ, запустите системную утилиту msconfig — нажмите одновременно кнопки Windows + R и введите команду msconfig. Вам откроется системное приложение Windows, выберите вкладку "Автозагрузка" и снимите флажки с ненужных программ.

После проделанных манипуляций перезагрузите компьютер и оцените его быстродействие. Скорее всего, операционная система начнёт работать быстрее.

Разберитесь с браузером и его расширениями

Интернет-браузер требует большого объёма оперативной памяти — если открыть одновременно больше 15 вкладок, компьютер замедлится. То же самое с обновлениями — старайтесь пользоваться последней версией, чтобы он работал исправно. Но, бывает, появляются и другие проблемы.

Функциональность браузера ограничена. Чтобы расширить её, мы устанавливаем плагины — блокировщики рекламы, показатели погоды, времени в разных часовых поясах. Они же утяжеляют браузер и замедляют его работу.

Пользоваться расширениями можно и нужно, но необходимо контролировать количество установленных плагинов вручную. Они любят загружаться автоматически — при открытии сайта, загрузке файла.

Чтобы посмотреть их список, зайдите в "Дополнительно" —> "Дополнительные инструменты" —> "Расширения". Перед вами откроются все установленные плагины. Отключите или удалите лишние.

Контролируйте вручную самые "тяжёлые" приложения

Google Chrome, например, требует много места в оперативной памяти из-за своей особенности — многопроцессного режима. При обработке данных браузер разделяет каждую страницу, плагин и расширение на отдельный процесс, поэтому программа в целом занимает больший объём оперативной памяти.

Контролировать работу процессов можно самостоятельно. Пройдите по "Дополнительные инструменты" —> "Диспетчер задач". У каждой страницы и расширения будет свой файл .exe, это те самые процессы. Из-за сбоев в конфигурации сайт или расширение могут занимать гораздо больше места, чем положено. Если замечаете подобное, нажмите "Отключить".

Вирусы могут замедлять работу компьютера. Проверьте компьютер на их наличие, это можно сделать бесплатно

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Вредоносное программное обеспечение работает в фоновом режиме и использует в это время ресурсы системы. От этого у вас может замедляться Интернет, появляться троттлинг.

Проверьте компьютер на вирусы. Если антивирус не установлен, загрузите пробную версию популярного софта и почистите компьютер. McAfee, Касперский, Dr.Web и другие известные утилиты.