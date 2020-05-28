Россиянам рассказали, как организовать детский досуг на каникулах с пользой

Председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский считает, что даже в нынешней непростой ситуации летние каникулы могут пройти активно и разнообразно, если взрослые проявят к своим детям чуть больше внимания и изобретательности. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом.

Во-первых, на каникулах просто необходимо больше гулять и бывать на свежем воздухе. И такая возможность с 1 июня появится даже у жителей Москвы.

— Лучше отправить ребёнка за город, конечно, или на дачу. Тем, у кого нет такой возможности, надо с соблюдением всех мер предосторожности гулять в парке, как это организовано в Москве, — советует эксперт.

Второе правило незабываемых каникул — планшет в сторону. Дистанционное обучение и без того предполагало постоянное нахождение перед экраном монитора. Нужно устроить разгрузку хотя бы летом.

— Нужно наполнить день ребёнка развивающими занятиями, он не должен просто сидеть перед телевизором и смотреть мультики. Обязательно нужно что-то читать, ну а в Интернете сейчас достаточно много интересных разных активностей. У Российского движения школьников есть много программ, которые успешно реализуются и на удалёнке тоже, — говорит Рязанский.

Среди таких программ, к примеру, Всероссийский фотофестиваль "Фокус". Он направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

Кроме того, на летнее время придётся целый ряд всероссийских акций, в которых можно будет принять участие в формате "Дни единых действий". Например, на 5 июня запланированы мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны окружающей среды. 12 июня пройдёт всероссийская акция, посвящённая Дню России, 8 июля — Дню семьи, любви и верности. 29 июля Российское движение школьников будет отмечать День тигра, а 22 августа — День государственного флага России. Словом, все каникулы расписаны — некогда скучать.

В-третих, нужно не забывать заботиться о здоровье, напоминает собеседник Лайфа. Заболеть на каникулах — особенно обидно, поэтому россияне должны строго соблюдать правила безопасного поведения и приучить к этому своих детей. Особенно сложно школьникам обычно даётся соблюдение безопасного расстояния между друг другом. За этим родителям стоит проследить с особым вниманием, подсказывает эксперт.