Пётр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером

Экс-президент Украины Пётр Порошенко оказался на третьей строчке самых богатых людей страны, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Рейтинг впервые с 2016 года опубликовало издание "Forbes Украина".

Отмечается, что Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

На первом месте украинского рейтинга устойчиво держится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов (2,8 миллиарда долларов), а затем идёт владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук (1,4 миллиарда долларов). А один из самых известных предпринимателей Незалежной Игорь Коломойский оказался на восьмом месте.