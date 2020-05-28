"Нет оснований ждать". Политолог призвал не откладывать голосование о поправках в конституцию

К концу июня большинство российских регионов перейдут к третьему этапу снятия мер по противодействию коронавирусной инфекции. В связи с этим власти вполне могли бы уже сейчас назначить новую дату проведения всероссийского голосования о поправках в конституцию. Об этом в беседе с Лайфом заявил кандидат политических наук, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

— Данные по количеству заболевших, по количеству умерших в разных странах мира однозначно показывают, что решения, принятые нашей властью, и состояние нашей системы здравоохранения существенно лучше, чем принятые в других странах, — сказал он.

Благодаря этому в России удалось достаточно быстро стабилизировать ситуацию с коронавирусом и сейчас инфекция идёт на спад, отметил Григорьев. Это означает, что уже более половины регионов в ближайшие дни могут постепенно вернуться к нормальному режиму жизни.

Даже Москва, где ранее врачи фиксировали вспышку штамма, фактически уже находится на втором этапе. После Парада Победы, который в этом году перенесли на 24 июня, большинство российских регионов, если не все, перейдут к заключительному этапу снятия соответствующих мер по противодействию коронавируса, считает политолог.

Третий этап подразумевает свободное посещение парков, работу образовательных учреждений, открытие кафе и ресторанов.

— В этих условиях совершенно непонятно, почему нужно лишать людей права на участие в управлении государством, с помощью прав на осуществление голосования и голосования по поправкам в Конституцию, — подчеркнул Григорьев.