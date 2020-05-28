Трамп назвал коронавирус "подарочком из Китая"

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус очень плохим подарком от Китая, напомнив, что заболевание распространилось по всему миру.

— Коронавирус, очень плохой подарочек из Китая, движется по всему миру. Нехорошо! — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

США обвиняют КНР в сокрытии данных о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине сожалеют, что "некоторые политики используют ситуацию для шельмования Китая". 19 мая официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых — очернить репутацию КНР", и потребовал от Штатов перестать клеветать.