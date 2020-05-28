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Трамп назвал коронавирус "подарочком из Китая"

Вашингтон систематически пытается обвинить КНР в создании болезни.

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Фото © ТАСС/Oliver Contreras/CNP via ZUMA Wire

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус очень плохим подарком от Китая, напомнив, что заболевание распространилось по всему миру.

Коронавирус, очень плохой подарочек из Китая, движется по всему миру. Нехорошо!написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

США обвиняют КНР в сокрытии данных о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине сожалеют, что "некоторые политики используют ситуацию для шельмования Китая". 19 мая официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых — очернить репутацию КНР", и потребовал от Штатов перестать клеветать.

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