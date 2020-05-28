В Финляндии собак научили определять больных коронавирусом

Финские учёные начали тренировать собак для определения пациентов с коронавирусом, сообщается в исследовании, опубликованном Университетом Хельсинки.

Первые результаты стали появляться уже спустя несколько недель. Животные смогли по запаху мочи отличать больных и здоровых пациентов. По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, работающей на ветеринарном факультете Университета Хельсинки, обоняние собак уже давно используется в Финляндии для выявления ряда заболеваний.

Хельм-Брекман подчеркнула, что псы фантастически быстро научились распознавать новый запах, при этом ошибки определения болезни минимальны, их можно сравнить с результатами медицинских тестов на CoViD-19.