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Собянин: Подсчёт смертности от СoViD-19 в Москве учитывает ещё ряд причин, приведших к такому исходу

Мэр столицы отметил, что такой способ соответствует рекомендациям ВОЗ.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве подсчёт смертности от коронавируса соответствует рекомендациям ВОЗ, а также учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к смерти пациентов с CoViD-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

К основной причине смерти мы ещё добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие СoViD-19, — сказал он.

Собянин отметил, что, вероятно, всем надо подумать над расширением списка, не ограничиваясь коронавирусом как основной причиной смерти. По словам мэра Москвы, такая позиция уже чётко обозначена в методиках Минздрава, поэтому способы ведения статистики не только соответствуют рекомендациям ВОЗ, но и идут вперёд. Собянин подчеркнул, что в российской столице летальность среди заболевших коронавирусом меньше, чем в других городах и странах.

Ранее градоначальник Москвы сообщил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал.

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