Собянин: Подсчёт смертности от СoViD-19 в Москве учитывает ещё ряд причин, приведших к такому исходу

В Москве подсчёт смертности от коронавируса соответствует рекомендациям ВОЗ, а также учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к смерти пациентов с CoViD-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— К основной причине смерти мы ещё добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие СoViD-19 , — сказал он.

Собянин отметил, что, вероятно, всем надо подумать над расширением списка, не ограничиваясь коронавирусом как основной причиной смерти. По словам мэра Москвы, такая позиция уже чётко обозначена в методиках Минздрава, поэтому способы ведения статистики не только соответствуют рекомендациям ВОЗ, но и идут вперёд. Собянин подчеркнул, что в российской столице летальность среди заболевших коронавирусом меньше, чем в других городах и странах.